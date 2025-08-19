Día de la Guarania: cuándo se celebra y cuáles son las características de este género musical

¿Qué es la guarania?

La guarania es un género musical y de danza creado en 1925 por el extraordinario músico paraguayo José Asunción Flores.

Inspirado por el deseo de reflejar la melancolía, los sentimientos y la esencia del pueblo paraguayo, Flores desarrolló un ritmo lento y profundo, impregnado de lirismo y nostalgia.

De esta manera, la guarania surgió como respuesta a otros ritmos folclóricos, como la polca paraguaya, que es más alegre y vivaz.

Características musicales de la guarania

Las guaranias se destacan por sus letras poéticas y profundas, generalmente cantadas en guaraní o español.

Se interpretan con guitarra, arpa paraguaya, acordeón y también por orquestas sinfónicas.

Su ritmo pausado, en compases de 6/8 o 3/4, permite que el oyente experimente una intensa carga emocional, asociada con el amor, la añoranza y la naturaleza.

Canciones y autores emblemáticos

Entre las obras más reconocidas del género se encuentran:

- «India» (José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero)

- «Ne rendápe aju» (Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores)

- «Recuerdos de Ypacaraí» (Demetrio Ortiz y Zulema de Mirkin)

Las voces y compositores como Óscar Cardozo Ocampo, Luis Alberto del Paraná y Agustín Barrios han llevado la guarania más allá de las fronteras paraguayas, convirtiéndola en embajadora del sentimiento guaraní en el mundo.

Importancia cultural de la guarania

La guarania es mucho más que música: es la memoria del pueblo paraguayo. Se vincula con luchas sociales, expresiones patrióticas y el sentir colectivo.

En contextos de inmigración y diáspora, la guarania se ha vuelto una forma de preservar la identidad nacional y conectar a las nuevas generaciones con sus raíces.

Guarania, sonido del alma paraguaya, fue inscrito en el 2024 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

