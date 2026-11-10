Cómo surgieron los villancicos y por qué se cantan en Navidad

Los primeros villancicos aparecieron en la península ibérica hacia los siglos XV y XVI. Su nombre proviene de «villano», una palabra que entonces se usaba para referirse a las personas que vivían en las villas o zonas rurales. Eran canciones populares, interpretadas en lengua cotidiana y no en latín, a diferencia de muchas músicas religiosas de la época.

Con el tiempo, la Iglesia incorporó esta forma musical para contar episodios cristianos, especialmente el nacimiento de Jesús. Así, los temas religiosos se mezclaron con melodías sencillas y estribillos fáciles de recordar. Esa combinación ayudó a que muchas personas pudieran cantarlos en grupo.

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Una estructura pensada para participar

Musicalmente, los villancicos suelen tener una estrofa y un estribillo que se repite. El estribillo permite que incluso quienes no conocen toda la canción puedan sumarse al canto. Además, acostumbran a usar ritmos claros, melodías breves y letras narrativas.

Instrumentos como la pandereta, las zambombas, las campanas y las guitarras se asociaron con este repertorio en distintos países hispanohablantes.

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En España, por ejemplo, son comunes los ritmos inspirados en danzas populares, mientras que en América Latina los villancicos incorporaron sonidos locales, como percusiones afroamericanas, ritmos andinos o instrumentos indígenas, así como textos adaptados a realidades regionales, como es el caso de «Navidad del Paraguay».

Tradición que también cambia

Algunos villancicos se transmiten de generación en generación, como Noche de paz, Campana sobre campana o Los peces en el río. Sin embargo, el género no quedó detenido en el pasado. Artistas de pop, rock, jazz y música urbana han creado nuevas versiones, con arreglos modernos y otros estilos vocales.

Estas transformaciones muestran que los villancicos no son solo canciones antiguas: forman parte de una tradición viva. Su función principal sigue siendo reunir a las personas alrededor de la música, la memoria y las celebraciones de fin de año.

¿Cuál es tu villancico preferido? ¡A cantar!