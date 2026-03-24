Canción en guaraní sobre la elaboración de chipa

Iporã ojekuaa ko purahéi chipa apo rehegua ojejapóva katuete Arapokõindy Marangatu jave.
Toky toky to
Toky toky ta
Amoitépeve
Angu’a oparãrã.
Oikóma vy’a
Ñembiso jovái
Avati soka
Oiko jeguaka.
Pakova rogue
Chipa rupag̃ua
quebracho rakã
Guayacán pire.
Kapi’i rapo
Samu’ũ rye
Chipa guyra’i
Chipa jakare
Eru tupi’a
Avati ku’i
Ani ha kesu
Kamby ha juky
Peju lo mitã
Peju pehecha
Tatakua haku
Oñembo guahu.
Jepe’a oñe’ẽ
Tata ojeroky
Tatatĩ oveve
Tanimbu ojere.
Toky toky to
Toky toky ta
Pya’éke peju
Peju pejupa.
Peñemo porã
Pepuka puku
Pevy’a heta
Oikóma chipa.
Ñe’ẽndy
1. Angu’a: mortero.
2. Avati soka: mazo de mortero, pilón.
3. Jeguaka: adorno, ornamento.
4. Jepe’a: leña.
5. Tata: fuego.
6. Tatatĩ: humo.
7. Tanimbu: ceniza.
8. Ani: anís.
9. Haku: está caliente.
10. Pya’éke: rápido (imperativo).
I. Embojoaju ko’ã yvyra réra guaraníme.
1. Quebracho ( ____ ) Pakova
2. Palo borracho ( ____ ) Yvyra vera
3. Banana ( ____ ) Samu’ũ
4. Guayacán ( ____ ) Urunde’y
II. Eheka térã eporandu mba’épa he’ise
1. Amoitépeve:
2. Oparãrã:
3. Rupag̃ua:
4. Oñembo guahu:
5. Peju lo mitã:
6. Pejupa:
7. Peñemo porã:
8. Pepuka puku:
9. Pevy’a heta:
10. Oikóma chipa:
III. Emongurusu mba’emba’épa reikotevẽ rejapo hag̃ua chipa.
ani - mbujape - pakova - avati ku’i - aramirõ - juky - ryguasu rupi’a - kamby - arro - ñandy - kesu
IV. Eiporavo ha ehai mba’éichapa oje’e guaraníme.
kapi’i - pire -rapo - rogue - vy’a
1. Hoja:
2. Alegría:
3. Césped, pasto:
4. Raíz:
5. Cáscara:
V. Ehai mba’éichapa oje’e castellano-pe.
1. Rye:
2. Guyra’i:
3. Jakare:
4. Pehecha:
5. Tatakua:
VI. Emoĩmba mba’épa ojapo ko’ã ñe’ẽ ñe’ẽpotýpe.
1. Jepe’a
2. Tata
3. Tatatĩ
4. Tanimbu
VII. Ehai mba’éichagua chipápa reikuaa.
VIII. Embohovái.
-Rejapokuaápa chipa.
-Mba’eichagua chipápa re’useve.