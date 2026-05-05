Canción: Mi madrecita linda en guaraní

Che symi porã
Mauricio Cardozo Ocampo rembiapo.
I
Rohechaga’u che symi porã ha ku mombyry chehe-
gui reime reikuaanga’u py’a tarova nachemongevéiva
ymaite guive.
Ñemokunu’ũ hykupavoíva roheja guive chemotyre’ỹ,
hi’ã che pepo aveve aha nde ypýpe aguejy roñandu
che sy.
II
Arekóva iñongatuhápe amo che ánga ruguápe
che sy ne mborayhumi.
Avave nog̃uahẽi hendápe ha pe kuarahy ratáicha
ohesapéva ha omimbi.
III
Aromandu’a ne marangatu mombyry guive che symi
porã mombe’upyrã manteko ajuhu, nde rekovekue
ysyry sakã.
Kuña Paraguái nde rekopete nde ndereikuaái
y´uhéi, kane’õ, nde sýgui reru Residenta-kue ha che ne memby péina amono’õ. (II)
Tembiaporã
I. Embohovái.
1. Mávapepa ohechaga’u haihára.
2. Moõpa oime isy.
3. Mba’érepa ndoikatúi oke haihára.
4. Mba’épa omotyre’ỹ haihárape.
5. Mba’épa hi’ã haihárape.
II. Emoĩmba.
Paraguái - ajuhu - kane’õ - marangatu - porã - ysyry
1. Aromandu’a ne ______________________
2. Mombyry guive che symi _______________
3. Mombe’upyrã manteko _________________
4. Nde rekovekue _________________ sakã.
5. Kuña __________________ nde rekopete.
6. Nde ndereikuaái y´uhéi____________
III. Embojoaju.
1. Arekóva iñongatuhápe. (______) Tu amor de madre.
2. Amo che ánga ruguápe. (______) Nadie la visita.
3. Che sy ne mborayhumi. (____) Lo tengo guardado.
4. Avave nog̃uahẽi hendápe. (____) Y así como el fuego del sol.
5. Ha pe kuarahy ratáicha. (______) Ilumina y brilla.
6. Ohesapéva ha omimbi. (___) En el fondo de mi alma.
IV. Ejepy’amongeta.
-Mba’épa he’ise: “Nde sýgui reru Residenta-kue ha che ne memby péina amono’õ“.
V. Ehai mba’éichapa ikatu rehechauka ne mborayhu nde sy rehe.
VI. Epurahéi nde sýpe hi’ára rehe.