El traje nuevo del emperador en guaraní

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Iporã oñemoñe’e ha oñeikumby mombe’urã guaraníme.
Ymaite oikova’ekue peteĩ mburuvihára ijaguaraitereíva, hetaiterei pirapire oiporúva umi ijao pyahúre.
Ha’e ndojepy’apýi umi iguarinihára, ñoha’ãnga, térã oimerãe ambue mba’ére. Ha’e ohechaukasénte ijao pyahu.
Peteĩ árape, oñembyaty hetaiterei pytagua oúva tetã ambuégui ha umíva apytépe oĩ mokõi virupe’ahára.
Ha’ekuéra he’i ikatuha ojapo ao iporãvéva ko yvy ape ári, ha katu umi ao ndaikatúi ohecha umi ava itavýva ha heko vaíva. Umi ikatupyry ha heko porãvante ikatu ohe- cha umi ao porãite.
Pe mburuvihára he’i chupekuéra tojapo chupe g̃uarã upe ao pyahu.
Umi oporombotavýva oha’ãnga omba’apoha ha ojerure mburuvihárape heta pirapire, itaju ha oiporu umi ysorenimbo iporãvéva.
Upe rire, mburuvihára omondo ijeroviaha ohecha hag̃ua mba’éichapa oho pe ao jejapo. Umi virupe’ahára ohechauka chupekuéra peteĩ ao ndaipóriva.
Ha’ekuéra ndohechái mba’eve, ha ndoipotáigui avave he’i hesekuéra itavy ha heko vaiha, ijapu hikuái ha he’i pe ao iporãitereiha.
Og̃uahẽ pe desfile ára ha umi mokõi oporombatavýva omonde gua’u mburuvihárape, ha ha’e oho opavave re- nondépe ijao’ỹre.
Maymáva ohecháva mburuvihárape he’i iporãitereiha ijao, ndohechaukaséigui hikuái heko tavy térã heko vaiha.
Peteĩ mitã michĩmi añoite he’i: Mburuvihára nomondéi mba’eve. Opavave oñepyrũ he’i mitã he’íva añeteguaha.
Mburuvihára otĩeterei.
Ñe’ẽndy
1. Mburuvihára ao pyahu. El traje nuevo del emperador.
2. Ijaguaraitereíva. Era muy vanidoso.
3. Guarinihára. soldado.
4. Ñoha’ãnga. Teatro.
5. Oñembyaty. Se juntaron.
6. Pytagua. Extranjero.
7. Virupe’ahára. Estafador.
8. Itavýva. Tontos.
9. Heko vaíva. De mala vida.
10. Oporombotavýva. Embusteros.
11. Pirapire. Dinero.
12. Itaju. Oro.
13.Ysorenimbo. Seda.
14. Ijao’ỹre. Sin ropa.
15. Otĩeterei. Tenía mucha vergüenza.