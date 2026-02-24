Día de los Héroes en el Paraguay: cuándo es y qué se celebra

Contexto: origen de la conmemoración del 1 de marzo

Al finalizar la Guerra del Chaco (1932-35), se produjeron en el Paraguay una serie de cambios políticos a raíz de la revolución Febrerista llevada a cabo por el coronel Rafael Franco.

El gobierno de Franco, de corte militar y autoritario, se distinguió por la exaltación de la identidad nacional mediante las reivindicaciones históricas, especialmente la figura del mariscal López.

Durante el gobierno del coronel Franco se cancelaron los antiguos decretos que habían declarado al mariscal López como traidor y se lo declaró Héroe Nacional —decreto N.° 66 del 1 de marzo de 1936—.

A partir de ese momento, el 1 de marzo, aniversario de la muerte del mariscal Francisco Solano López, es la fecha en la que se conmemora el Día de los Héroes. Ese mismo año el Oratorio de la Virgen de la Asunción quedó como Panteón Nacional de los Héroes.

Lea más: La Revolución comunera en el Paraguay

Por todos aquellos que lucharon por un Paraguay mejor

Si bien la instauración de la celebración del Día de los Héroes se desarrolló en un contexto político singular, en el que era prioritario resaltar las figuras militares del pasado, esta fecha no solo es para recordar la muerte del Mariscal Francisco Solano López, sino para destacar la labor militar, civil, artística, o de otras características de héroes y heroínas; personas que sobresalieron del común de la gente, ya sea por tomar la iniciativa o enfrentar los problemas que se les presentaban.

Lea más: Batalla de Curupayty, el rechazo de la Guerra luego de la victoria paraguaya