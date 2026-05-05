Origen de los partidos políticos en el Paraguay. Antecedentes

La época colonial temprana y los primeros enfrentamientos

Domingo Martínez de Irala, por sucesión del poder y haciendo uso de la Real provisión de 1537, había asumido el cargo de gobernador de Paraguay —entonces conocida como Provincia Gigante de Indias— desde 1539. Sin embargo, cuando en 1542 llega el 2.° adelantado del Río de la Plata, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, su llegada no fue del gusto de los seguidores de Irala. Ante la situación, se formaron dos grupos, los iralistas, seguidores de Irala, y los alvaristas, seguidores de Alvar Núñez. Lo cierto y lo concreto es que al término del enfrentamiento, en una especie de golpe de Estado colonial, Alvar Núñez fue enviado preso a España y quedó a cargo del gobierno Domingo Martínez de Irala.

Los meses previos a la Independencia

En 1810, en Buenos Aires —capital del Virreinato del Río de la Plata— se expulsó a la máxima autoridad que era el virrey y se creó una Junta de Gobierno. Esta Junta solicitó a todas las provincias del Virreinato (incluida Paraguay) que acepten su autoridad. Asimismo, esta Junta envío a dos misiones diferentes para que Paraguay reconozca su autoridad: la misión de José de Espínola y la de Manuel Belgrano. Ambas misiones de la Junta de Buenos Aires fracasaron. Los paraguayos rechazaron la propuesta y en medio de esta inestabilidad política se formaron posturas políticas diferentes. Por un lado, los realistas, un grupo que pretendía que el Paraguay continúe con un gobierno dependiente de España; y por otro, los porteñistas, conformado por un grupo cuyas intenciones eran la de aceptar como autoridad al gobierno de la Junta de Buenos Aires. Muchos de sus integrantes eran comerciantes, y les interesaba esta postura por la posibilidad de obtener beneficios comerciales con el puerto de Buenos Aires, así también, estaban los independentistas, liderados por el Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, quienes deseosos de eliminar todo vínculo que los sujetaba tanto al poder español como al porteño, se organizaron para el logro de su objetivo principal: la Independencia del Paraguay.

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La fundación de los primeros partidos políticos en el Paraguay

Ya habían pasado los primeros diez años de la finalización de la Guerra contra la Triple Alianza, y la escena política del Paraguay presentaba características particulares. Bernardino Caballero había asumido el cargo de presidente provisional en 1880 y en 1882 como presidente constitucional. En contra de la nueva política sostenida en principios liberales, a los opositores del gobierno no les era permitida una participación libre y abierta. Por esta razón, en 1887 los opositores deciden crear el primer partido político del Paraguay: el Centro Democrático, que con el tiempo se convirtió en el Partido Liberal. En reacción, ese mismo año se fundó la Asociación Nacional Republicana, conocida hoy como Partido Colorado.

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