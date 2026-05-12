Características de los primitivos pueblos americanos

Los períodos de la prehistoria universal y su ubicación temporal en América

La prehistoria universal se divide en tres grandes etapas: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Cada etapa tiene relación con las actividades que los seres humanos realizaban. Por ejemplo, durante el Paleolítico eran cazadores, recolectores y nómadas; se desplazaban por la tierra utilizando los recursos que en ella encontraban. Pero aproximadamente en el año 10 000 a.C. descubrieron la domesticación de los animales y la agricultura. Sin embargo, este proceso en América inicia tardíamente, entre los años 3500 y 3000 a. C. El hombre comienza a dominar a la naturaleza y, de esta manera, ya no necesitaron trasladarse de un lado a otro, convirtiéndose en sedentarios y construyeron las primeras ciudades.

Los grupos de cazadores recolectores

Los primeros grupos humanos se organizaron en hordas o bandas, donde la máxima autoridad era el jefe de familia. Como su nombre lo indica, el sistema de vida se basaba en la caza de animales y la recolección de frutos silvestres, huevos, miel y tubérculos, razón por la cual estaban obligados a moverse permanentemente. Aprovechaban las cuevas o refugios rocosos para protegerse de las inclemencias del tiempo o debajo de frondosos árboles. Los grupos de cazadores recolectores se distribuyeron por todo el continente americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. (selk’nam, yámanas, tehuelches, ayoreos, guayakí).

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Dominando la naturaleza

Los grupos ubicados en las zonas climáticas con buenas condiciones geográficas y climáticas comenzaron a conocer en forma parcial y muy rudimentaria los principios de la agricultura —también conocida como agricultura incipiente—. Vivieron de una agricultura simple, como de la caza y pesca de animales. Estos cambios de vida le permitieron pasar de un sistema nómada a uno más sedentario, y la posibilidad de organizarse en aldeas en las cuales se iniciaba la diversificación del trabajo. También se distribuyeron por todo el continente. (chibchas, caribes, tupí guaraní, araucanos).

Las sociedades urbanas y la agricultura intensiva

En dos grandes zonas geográficas de América —las zonas conocidas como Mesoamérica y la denominada como Andes Centrales— se desarrollaron grupos que habían alcanzado a desplegar sociedades urbanas, con un gran desarrollo de la agricultura. Con el tiempo se convirtieron en los imperios maya, azteca e inca. En estas sociedades, la construcción de complejas obras de riego y la aplicación de técnicas agrícolas favorecieron el crecimiento constante de la producción agrícola y el de la población.