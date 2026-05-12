Historia y Geografía Tercer Ciclo
12 de mayo de 2026 a la - 01:00

Características de los primitivos pueblos americanos

Características de los primitivos pueblos americanos
Características de los primitivos pueblos americanosArchivo, ABC Color

El poblamiento del continente americano llevó miles de años, y en ese proceso, algunos pueblos se fueron asentando en diferentes regiones, mientras que otros continuaban su nomadismo en búsqueda de tierras. Por esta razón, cada grupo humano fue adquiriendo diferentes formas de vida, adaptándose a los recursos naturales con los que contaban y a su propia evolución tecnológica.

Por Prof. Lic. Viviana Paglialunga

Los períodos de la prehistoria universal y su ubicación temporal en América

La prehistoria universal se divide en tres grandes etapas: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Cada etapa tiene relación con las actividades que los seres humanos realizaban. Por ejemplo, durante el Paleolítico eran cazadores, recolectores y nómadas; se desplazaban por la tierra utilizando los recursos que en ella encontraban. Pero aproximadamente en el año 10 000 a.C. descubrieron la domesticación de los animales y la agricultura. Sin embargo, este proceso en América inicia tardíamente, entre los años 3500 y 3000 a. C. El hombre comienza a dominar a la naturaleza y, de esta manera, ya no necesitaron trasladarse de un lado a otro, convirtiéndose en sedentarios y construyeron las primeras ciudades.

Los grupos de cazadores recolectores

Los primeros grupos humanos se organizaron en hordas o bandas, donde la máxima autoridad era el jefe de familia. Como su nombre lo indica, el sistema de vida se basaba en la caza de animales y la recolección de frutos silvestres, huevos, miel y tubérculos, razón por la cual estaban obligados a moverse permanentemente. Aprovechaban las cuevas o refugios rocosos para protegerse de las inclemencias del tiempo o debajo de frondosos árboles. Los grupos de cazadores recolectores se distribuyeron por todo el continente americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. (selk’nam, yámanas, tehuelches, ayoreos, guayakí).

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Dominando la naturaleza

Los grupos ubicados en las zonas climáticas con buenas condiciones geográficas y climáticas comenzaron a conocer en forma parcial y muy rudimentaria los principios de la agricultura —también conocida como agricultura incipiente—. Vivieron de una agricultura simple, como de la caza y pesca de animales. Estos cambios de vida le permitieron pasar de un sistema nómada a uno más sedentario, y la posibilidad de organizarse en aldeas en las cuales se iniciaba la diversificación del trabajo. También se distribuyeron por todo el continente. (chibchas, caribes, tupí guaraní, araucanos).

Las sociedades urbanas y la agricultura intensiva

En dos grandes zonas geográficas de América —las zonas conocidas como Mesoamérica y la denominada como Andes Centrales— se desarrollaron grupos que habían alcanzado a desplegar sociedades urbanas, con un gran desarrollo de la agricultura. Con el tiempo se convirtieron en los imperios maya, azteca e inca. En estas sociedades, la construcción de complejas obras de riego y la aplicación de técnicas agrícolas favorecieron el crecimiento constante de la producción agrícola y el de la población.

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