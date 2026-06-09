La geografía del Mundial de fútbol 2026: ¿en qué ciudades y estadios se juegan los partidos?

Los estadios en los que se jugarán los partidos

El Mundial de Fútbol FIFA 2026 cuenta con una característica particular, puesto que la sede es compartida entre los Estados Unidos de América, México y Canadá. Por eso diseñamos una actividad para divertirse y aprender con algunos desafíos. En la tabla que aparece a continuación se encuentran los nombres de los estadios de fútbol y las ciudades en las que se encuentran.

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Desafío 1

Localiza cada uno de los estadios en el mapa escribiendo el número de lista en el lugar donde se encuentra la ciudad.

Desafío 2

Responde.

a. ¿En qué parte del continente americano se desarrollan los partidos del Mundial?

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b. ¿En cuántas ciudades de México se jugarán los partidos asignados?

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c. ¿En cuántas ciudades de Canadá se jugarán los partidos asignados?

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d. ¿En cuántas ciudades de los EE. UU. se jugarán los partidos asignados?

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Desafío 3

a. Identifica en el mapa el estadio que se encuentre más al norte.

b. Localiza el estadio que se encuentra más al sur.

c. Ingresa a Google Earth y calcula la distancia que existe entre el estadio que se encuentra más al norte y el que se encuentra más al sur.