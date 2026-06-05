Nacionales
05 de junio de 2026 a la - 08:09

La fiebre mundialista se vive en las escuelas

Grupo de niños con camisetas rojas y blancas, sosteniendo banderas y globos en un evento escolar en Luque.
Más de 200 niños de la Escuela Básica Eduardo Luis Irrazábal Autti se reúnen para apoyar a la selección paraguaya de fútbol.

La emoción por la participación de la selección paraguaya en el Mundial ya se siente en las aulas. Este viernes 5 de junio, la Escuela Básica Eduardo Luis Irrazábal Autti, de Luque, se vistió de rojo, blanco y azul para sumarse al aliento nacional a la Albirroja, que este sábado emprenderá viaje rumbo a la cita mundialista.

Por ABC Color

Durante la formación de la mañana, los estudiantes de esta escuela luqueña llegaron con camisetas personalizadas de la Selección Paraguaya, banderas paraguayas, gorros y coloridos carteles con mensajes de apoyo para los futbolistas que representarán al país.

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Seis niñas sonrientes en camisetas rojas y blancas, posando alegremente en un evento al aire libre, con vegetación cercana.
Seis niñas muestran su apoyo a la Albirroja en un evento escolar en Luque.

La directora de la institución destacó el entusiasmo con el que toda la comunidad educativa se preparó para la jornada.

“Hoy es un día especial, donde nos sumamos al aliento a nuestra selección paraguaya. Nos preparamos toda esta semana para vivir hoy. Desde acá les animo a que enviemos todo nuestro aliento a nuestros seleccionados que irán mañana rumbo al Mundial”, expresó.

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La actividad forma parte de una serie de iniciativas organizadas por la escuela para fortalecer el amor por el fútbol y el sentido de pertenencia nacional entre los alumnos.

Seis niños con camisetas de la selección paraguaya celebran con globos rojos y azules, mostrando gestos de alegría.
Niños de la Escuela Básica Eduardo Luis Irrazábal Autti se visten con los colores de la selección nacional en Luque.

Entre las propuestas previstas para la jornada, los niños del nivel inicial elaborarán un mural dedicado a la selección paraguaya, mientras que los estudiantes de la Educación Escolar Básica protagonizarán un simbólico “pasillo de honor a la Albirroja”, en reconocimiento a los jugadores que defenderán los colores nacionales en la máxima competencia del fútbol mundial.

Con cantos, aplausos y mucha algarabía, los estudiantes expresaron su emoción por el sueño mundialista. Miles de niños a nivel nacional, por primera vez viven la emoción de tener a la selección paraguaya en el Mundial.

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Grupo de niños en camisetas rojas y blancas, sosteniendo banderas paraguayas y globos, celebrando junto a decoraciones festivas.
Niños de la Escuela Básica Eduardo Luis Irrazábal Autti animan a la selección paraguaya con banderas y globos.

Último amistoso de local

Hoy a las 19:15 la Albirroja disputará frente a Nicaragua su último ensayo antes del Mundial 2026, en un partido que funciona también como despedida ante su gente en el Defensores del Chaco.

Mañana por la noche, la selección viajará a Estados Unidos para su retorno oficial a la Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia.

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