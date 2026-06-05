La fiebre mundialista se vive en las escuelas

Durante la formación de la mañana, los estudiantes de esta escuela luqueña llegaron con camisetas personalizadas de la Selección Paraguaya, banderas paraguayas, gorros y coloridos carteles con mensajes de apoyo para los futbolistas que representarán al país.

Lea más: Seguridad para el partido de la Albirroja contra Nicaragua: bloqueos cerca del Defensores

La directora de la institución destacó el entusiasmo con el que toda la comunidad educativa se preparó para la jornada.

“Hoy es un día especial, donde nos sumamos al aliento a nuestra selección paraguaya. Nos preparamos toda esta semana para vivir hoy. Desde acá les animo a que enviemos todo nuestro aliento a nuestros seleccionados que irán mañana rumbo al Mundial”, expresó.

Lea más: Gustavo Alfaro y quién será el arquero de Paraguay en el Mundial 2026

La actividad forma parte de una serie de iniciativas organizadas por la escuela para fortalecer el amor por el fútbol y el sentido de pertenencia nacional entre los alumnos.

Entre las propuestas previstas para la jornada, los niños del nivel inicial elaborarán un mural dedicado a la selección paraguaya, mientras que los estudiantes de la Educación Escolar Básica protagonizarán un simbólico “pasillo de honor a la Albirroja”, en reconocimiento a los jugadores que defenderán los colores nacionales en la máxima competencia del fútbol mundial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con cantos, aplausos y mucha algarabía, los estudiantes expresaron su emoción por el sueño mundialista. Miles de niños a nivel nacional, por primera vez viven la emoción de tener a la selección paraguaya en el Mundial.

Lea más: Paraguay se despide ante su gente en el último amistoso previo al Mundial

Último amistoso de local

Hoy a las 19:15 la Albirroja disputará frente a Nicaragua su último ensayo antes del Mundial 2026, en un partido que funciona también como despedida ante su gente en el Defensores del Chaco.

Mañana por la noche, la selección viajará a Estados Unidos para su retorno oficial a la Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia.