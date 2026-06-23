Las grandes cuencas hidrográficas de América

Las funciones en los biomas son de las más importantes: riqueza en flora y fauna y en la regulación de los ecosistemas. Pero también cumplen una función económica fundamental para las sociedades ya urbanizadas, como brindar agua para la vida diaria, generar energía, e inclusive ser vías de comunicación.

Las cuencas hidrográficas de América

¿Qué es una cuenca hidrográfica?

Las cuencas hidrográficas son las regiones ocupadas por un gran río principal, a la que se suma toda la superficie que ocupan los ríos que son sus afluentes, es decir, que desembocan en él. Por regla general, la cuenca lleva la misma denominación del río principal. Así, por ejemplo, en América del Norte las cuencas hidrográficas más importantes son las cuencas del río Misisipi y la del río San Lorenzo. En América del Sur son tres las grandes cuencas hidrográficas: la cuenca del río Orinoco, la cuenca del río Amazonas y la cuenca del Río de la Plata.

Lea más: Hidrografía de América: los ríos Este artículo tiene 3 años de antigüedad

Características de las cuencas hidrográficas de América

- Cuenca del río Misisipi en América del Norte

La cuenca del río Misisipi es uno de los sistemas fluviales más importantes del mundo por su extensión, diversidad y productividad biológica. Además, es una de las vías fluviales comerciales más importantes del mundo. Los pueblos originarios de América del Norte vivían en sus orillas y lo utilizaban no solo como transporte, sino que también como sustento. Los primeros colonizadores europeos lo utilizaron para explorar la región utilizándolo para realizar también sus actividades comerciales para la venta de pieles. Uno de los paisajes típicos de esta cuenca son los barcos a vapor que lo navegaron durante mucho tiempo.

En la actualidad, el río Misisipi impulsa una parte importante de la economía de los EE. UU. Las barcazas y sus remolcadores transportan aproximadamente 175 millones de toneladas de carga al año por el curso superior del Misisipi a través de un sistema de 29 esclusas y presas. También constituye un importante recurso económico como lugar de recreación.

- La cuenca del río Amazonas en América del Sur

La cuenca amazónica es uno de los tesoros ecológicos del mundo porque alberga al menos el 10 % de la biodiversidad conocida del mundo, incluyendo flora y fauna endémicas y en peligro de extinción, y su río representa el 15-16 % del total de la descarga fluvial mundial en los océanos. El río Amazonas fluye por más de 6600 km, y con sus cientos de afluentes y arroyos contiene la mayor cantidad de especies de peces de agua dulce del mundo.

Abarca una superficie de 7,8 millones de km2 a lo largo de ocho países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

El Amazonas es el hogar de más de 30 millones de personas que viven en una vasta región subdividida en nueve sistemas políticos nacionales diferentes.

APRENDE MÁS

Elabora un mapa mental con los contenidos de este artículo.