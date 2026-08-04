Fundación de Asunción, Madre de ciudades

Las primeras exploraciones en la región

Los encargados de las exploraciones de la región más septentrional del nuevo continente fueron los encargados de descubrir paulatinamente aquel inmenso territorio desconocido. Inició este proceso Juan Díaz de Solís, quien al buscar un paso hacia el oeste descubrió el Río de la Plata, al que llamó Mar Dulce. En su expedición viajó un personaje importante también para nuestra historia: Alejo García, quien sobrevivió a varios naufragios y animado por las leyendas de riquezas se adentró por el continente a pie, en compañía de los indígenas de la zona y llegó hasta el actual territorio paraguayo. Tiempo después, Sebastián Gaboto, llevado por la curiosidad y la ambición de encontrar un paso hacia la Sierra del Plata, navegó los ríos Paraná y Paraguay, desde donde finalmente regresó. Estas dos exploraciones sentaron las bases de lo que sería la posterior empresa de don Pedro de Mendoza, quien con el cargo de primer adelantado del Río de la Plata, tenía como una de sus misiones explorar y elegir las zonas más aptas para fundar ciudades en nombre del reino de España.

El día de la Virgen de la Asunción

La expedición de don Pedro de Mendoza se estableció en lo que hoy es Buenos Aires en 1536 y desde allí planificó las exploraciones hacia el norte por el río, en búsqueda de la «Sierra del Plata». Y si bien las exploraciones hacia el norte estuvieron a cargo de Juan de Ayolas primero y luego le sucedió Domingo Martínez de Irala, le cupo a Juan de Salazar de Espinosa fundar en las cercanías de la confluencia de los ríos Paraguay y Pilcomayo un fuerte en nombre del rey de España. De esta manera, un domingo 15 de agosto de 1537 fundó el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción. Dicha fecha en el calendario religioso se celebra el día de la Asunción de María, razón por la cual la que es hoy la capital de la república recibió dicho nombre.

Asunción toma las riendas de la región

Si bien don Pedro de Mendoza estableció un fuerte en la actual Buenos Aires en 1536, la región no resultaba conveniente tanto por el clima como por la hostilidad de los pueblos originarios que la habitaban. Por esta razón, Domingo Martínez de Irala, quien había asumido el cargo como primer gobernador de Asunción, tomó como medida despoblar los fuertes desde Buenos Aires y centrar el poblamiento en Asunción. Allí fundó el primer cabildo de la región en 1541. Años más tarde, comenzaban las fundaciones de nuevas ciudades con comitivas partidas desde Asunción, razón por la cual se la conoce hasta hoy como «Madre de ciudades».

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1. Pinta los territorios de los actuales países de Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

2. Elabora una tabla y ordena cronológicamente las ciudades que fueron fundadas en la región desde Asunción hacia sus alrededores.

3. A cada ciudad agrega el país al que pertenece actualmente.