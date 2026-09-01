El último vuelo del general Estigarribia

Estigarribia y la Guerra del Chaco

Durante la Guerra del Chaco (1932-1935), Estigarribia dirigió al Ejército paraguayo, y sus estrategias militares fueron apoyadas por el presidente Eusebio Ayala. Al finalizar la guerra el 12 de junio de 1935, Estigarribia había logrado recuperar todos los territorios ocupados por el ejército boliviano y avanzar más allá. Por sus logros y méritos, Estigarribia obtuvo sucesivos ascensos a coronel, general de brigada, general de división y de general de ejército. En medio de un escenario político complejo, fue electo presidente de la República en 1939.

El avión del último vuelo: el Potez 25

El avión en el que viajaba el presidente no era una aeronave presidencial como se utilizan actualmente, sino un avión biplano Potez 25 TOE. Este mismo modelo de avión francés fue el protagonista de la aviación paraguaya durante la Guerra del Chaco, cumpliendo misiones de reconocimiento y bombardeo; para Estigarribia, era un viejo conocido. Sin embargo, el clima poco favorable hizo que no siguiera las recomendaciones de evitar volar, pero eso no evitó su decisión de volar ese 7 de septiembre.

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Un ascenso póstumo en medio del luto nacional

Tras confirmarse el accidente en Loma Grande el 7 de septiembre de 1940, el gobierno provisorio decretó el luto nacional. Al día siguiente, el 8 de septiembre, el Decreto Presidencial N.º 2944 —firmado por el gabinete de ministros antes de la asunción formal de Higinio Morínigo— promovió al general de Ejército José Félix Estigarribia al rango máximo de mariscal de la nación. De esta manera, Estigarribia se convierte en forma póstuma en mariscal del Paraguay.

El misterio del reloj de oro

Uno de los mitos más persistentes en la memoria colectiva de Cordillera cuenta que, tras el impacto, el reloj de bolsillo del Mariscal se detuvo exactamente a la hora del accidente, marcando el fin de una era política y el inicio de la incertidumbre que llevó al poder a Higinio Morínigo. Este suceso congeló en el tiempo no solo la vida de un hombre, sino el rumbo de toda la nación.

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Actividades de investigación

1. El avión presidencial era piloteado por un destacado as de la aviación paraguaya que también falleció en el accidente de Loma Grande. Investiga en internet el nombre completo de este piloto y qué rol destacado tuvo durante la Guerra del Chaco.

Actividades de localización:

Localiza en el mapa del Paraguay el departamento de Cordillera. Luego indaga acerca de la localidad de Loma Grande y del museo que existe en el lugar del accidente.

Fuentes: - DINAC Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. EFEMÉRIDES AERONÁUTICA PARAGUAYA, https://www.dinac.gov.py/v3/index.php/servicio-de-socorro-aeronautico-sar/item/299-efemerides-aeronautica-paraguaya-7-set