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Historia y Geografía Tercer Ciclo
03 de noviembre de 2026 - 01:00

Gobernadores y misioneros en el Paraguay colonial

Gobernadores y misioneros en el Paraguay colonial
Gobernadores y misioneros en el Paraguay colonialArchivo, ABC Color

Las bases políticas y religiosas que forjaron la identidad de la Provincia Gigante de Indias.- La llegada de los españoles, su asentamiento efectivo y las fundaciones de ciudades dieron inicio al Período Colonial, una etapa donde el Paraguay fue tomando una identidad única. Los cimientos de este proceso se construyeron bajo la dirección de gobernadores carismáticos y la trascendental acción evangelizadora de franciscanos y jesuitas.

Por Prof. Lic. Viviana Paglialunga
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Irala y los primeros pasos en Asunción

La ciudad de Asunción, fundada en 1537, vio consolidar su destino bajo el mando de Domingo Martínez de Irala. Tras confirmarse la muerte de Juan de Ayolas, el gobierno de la casa fuerte quedó en sus manos. Durante su gestión, la alianza establecida con los guaraníes dio, a través del mestizaje, el origen primitivo de la nación paraguaya, formalizando la unión legal entre españoles y mujeres indígenas. Irala ejerció el poder de forma intermitente hasta su muerte en 1556, tras ganar la confianza de sus hombres y enfrentar al segundo adelantado, Álvar Núñez Cabeza de Vaca.

Lea más: Paraguay colonial

La era de Hernandarias y las órdenes religiosas

Más de cien años después de Irala, surgió la figura de Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, un criollo ilustre elegido por el Cabildo de Asunción que gobernó de forma intermitente entre 1593 y 1618. Durante su mandato, la «Provincia Gigante de Indias» era extensa y difícil de gobernar, por lo que resolvió pedir el envío de misioneros para proyectar el dominio de la región.

La llegada de las órdenes religiosas se remontaba a los inicios de la colonización, pero dos de ellas tuvieron una actuación relevante por su alcance cultural y evangelizador:

- Los franciscanos. Misionaron en la región aproximadamente desde 1540. Se destaca Fray Luis de Bolaños, quien llegó en 1575 y se consagró a la evangelización entre los guaraníes por más de cincuenta años. Bolaños escribió la primera gramática y vocabulario guaraní —permitiendo que este dulce idioma permanezca—, tradujo el catecismo y fundó numerosas ciudades de la región Oriental como Altos, Tobatí, Atyrá, Yaguarón y Caazapá.

- Los jesuitas. Convocados por Hernandarias, iniciaron en 1609 las fundaciones de las reducciones jesuíticas. Aunque fracasaron en el Chaco, tuvieron un éxito rotundo entre los guaraníes. Una particularidad de su acción fue que los indígenas reducidos no serían obligados al servicio personal ni pagarían tributo por diez años, lo que compitió con los intereses de los españoles locales y concluyó en un gran conflicto.

Para mejorar el gobierno de tan amplio territorio, Hernandarias solicitó además la división de la provincia. Esta medida provocó la creación de las gobernaciones del Paraguay y del Río de la Plata, dejando desde entonces al Paraguay sin una salida directa al mar.

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Actividades

1. Identifica la respuesta correcta.

¿Qué orden religiosa fundó las ciudades de la región Oriental como Yaguarón y Caazapá bajo el liderazgo de Fray Luis de Bolaños?

a. Los jesuitas

b. Los franciscanos

c. Los dominicos

2. Escribe en los paréntesis V si es verdadero o F si es falso.

1. ( ) Domingo Martínez de Irala formalizó legalmente el mestizaje entre los españoles y las mujeres guaraníes.

2. ( ) Los franciscanos eximieron a los indígenas del servicio personal, lo que agradó a los encomenderos españoles.

3. ( ) La división territorial solicitada por Hernandarias provocó que el Paraguay perdiera su salida directa al mar.

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