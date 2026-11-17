Historia, tradición y cultura

Cada diciembre, el Paraguay se moviliza en torno a una de sus manifestaciones culturales y sociales más profundas, antiguas y multitudinarias: la festividad de la Virgen de Caacupé. Esta fecha, grabada con fuerza en el calendario nacional, trasciende el ámbito puramente religioso para convertirse en un verdadero espejo de la identidad, la solidaridad y la historia de nuestro pueblo.

El origen histórico: la leyenda del indio José

Las raíces de esta conmemoración se remontan al periodo colonial, a finales del siglo XVI. Cuenta la tradición que un indígena guaraní converso, llamado José, esculpía madera en la zona de Tobatí. Al verse perseguido por nativos de otra tribu que rechazaban la presencia española, José se ocultó detrás de un gran árbol e imploró protección, prometiendo tallar una imagen con la madera de ese tronco si lograba salvarse.

Tras salir ileso, cumplió su promesa dando forma a dos imágenes de la Virgen María. La menor de ellas es la que hoy preside la imponente Basílica Menor, dando origen no solo a la devoción, sino también a la fundación civil de la ciudad de Caacupé en 1770.

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Un fenómeno social de fe y solidaridad

En la actualidad, la festividad del 8 de diciembre convierte a la capital de la Cordillera en el epicentro del país. Paraguayos provenientes de todos los rincones del territorio nacional y del extranjero, emprenden peregrinaciones a pie, en bicicleta o a caballo, cumpliendo promesas o agradeciendo favores.

Este evento revela la esencia misma del ser paraguayo: a lo largo de las rutas se despliega una cadena invisible de solidaridad donde los vecinos ofrecen agua, alimentos y refugio a los cansados caminantes, demostrando los valores de hospitalidad que nos caracterizan.

Cerrando el año en comunidad

Para los estudiantes y las familias paraguayas, Caacupé representa también el cierre de un ciclo. Coincidiendo con la finalización del año escolar, es un tiempo propicio para la reflexión, el reencuentro comunitario y el fortalecimiento de los lazos familiares. Estudiar esta festividad nos permite comprender cómo las tradiciones heredadas del pasado colonial se mantienen vivas, uniendo al Paraguay de ayer y de hoy.

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1. Señala la única respuesta correcta.

¿De qué periodo histórico proviene la leyenda del indio José que dio origen a la Virgen de Caacupé?

a. Del periodo de la independencia de 1811.

b. Del periodo colonial, a finales del siglo XVI.

c. De la época de la Guerra del Chaco.

2. Escribe en los ( ) F o V según sean las afirmaciones falsas o verdaderas.

a. ( ) La ciudad de Caacupé fue fundada civilmente en el año 1770 a partir de la devoción en la zona.

b. ( ) La peregrinación a Caacupé es un evento estrictamente comercial donde no existe la solidaridad vecinal.

c. ( ) La fiesta de la Virgen de Caacupé se conmemora oficialmente cada 8 de diciembre.

3. Conversa con tus padres o abuelos y pregúntales qué tradiciones familiares realizan en tu hogar durante el mes de diciembre, relacionadas con esta fecha (como la preparación del pesebre, chipa o alguna promesa). ¡Escribe una reflexión corta sobre el valor de mantener vivas estas costumbres!

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