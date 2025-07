Cuento Las capas de la cebolla: preguntas de nivel inferencial y crítico-valorativo

1. Lee con atención el texto.

Las capas de cebolla

Había una vez un huerto lleno de hortalizas y árboles frutales. Daba gusto sentarse a la sombra de los árboles a contemplar aquel paisaje y escuchar el canto de los pájaros.

Un día empezaron a nacer unas cebollas especiales. Cada una tenía un color diferente: rojo, amarillo, naranja, morado... Los colores eran deslumbrantes, como el color de una mirada o de un bonito recuerdo. Después de falsas investigaciones, resultó que cada cebolla tenía dentro, en el mismísimo corazón (porque también las cebollas tienen su corazón), una piedra preciosa. Esta tenía un topacio, la otra un rubí, la de más allá una esmeralda...

Pero por alguna incomprensible razón se empezó a decir que aquello era peligroso, inadecuado y hasta vergonzoso. Total, que las bellísimas cebollas tuvieron que empezar a esconder su piedra preciosa con capas, cada vez más oscuras y feas, para disimular cómo eran por dentro.

Pasó entonces por allí un sabio, que gustaba sentarse a la sombra del huerto y empezó a preguntarles: ¿Por qué no eres como eres por dentro?

Y ellas le iban respondiendo:

Me obligaron a ser así... Me fueron poniendo capas... incluso yo me las puse para que no me dijeran... Algunas cebollas tenían hasta diez capas. Y al final el sabio se echó a llorar. Y cuando la gente lo vio llorando, pensó que llorar ante las cebollas era propio de personas inteligentes. Por eso todo el mundo sigue llorando cuando una cebolla nos abre su corazón. Y así será hasta el fin del mundo.

Cuento anónimo publicado por Reflexión del día. https://old.reflexiondeldia.eu/es/reflexion.php?idReflexion

2. Encuentra ocho valores relacionados con el texto en la sopa de letras.

3. Responde.

a. ¿Qué se encontraba en el corazón de cada cebolla especial?

b. ¿Cómo se sintió el sabio cuando escuchó a las cebollas?

c. ¿Qué representan esas preciosas piedras del interior?

d. ¿Por qué las cebollas también se pusieron capas por voluntad propia?

e. ¿Qué crees que significa que las personas sigan llorando ante las cebollas y que «así será hasta el fin del mundo»?