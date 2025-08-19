La construcción de párrafos en la redacción de textos: recomendaciones para empezar

Lea más: ¡Jugamos a reconstruir los textos!

¿Cómo empiezo?

Se comienza escribiendo un párrafo: la unidad significativa (que comienza con una mayúscula y termina con un punto y aparte) que contiene una idea principal de manera organizada y varias ideas secundarias para sustentarla. En algunas teorías se le llama tema a «aquello de lo que se habla» y rema a «lo que se dice de ello» (Van Dijk, TA 1993).

Ejemplo. En países como el nuestro, el uso de tecnología en las escuelas, aunque lentamente, está comenzando a mejorar. (Antecedente)

La tendencia es una respuesta al mundo digitalizado en que los estudiantes paraguayos deben desenvolverse. (Tema)

Sin embargo, (conector) a pesar de que las herramientas digitales facilitan la enseñanza, también presentan desafíos para el proceso de aprendizaje, sobre todo en lo que respecta a la atención, y a los problemas sociales para el acceso. (Rema u oración secundaria)

APRENDE MÁS

1. Marca en colores las siguientes partes o elementos:

- Antecedente en azul - Tema en rojo

- Rema en verde - Conector en lila

Las redes sociales son el espacio en que los adolescentes del mundo entero se desenvuelven.

Este mundo paralelo ha influido en la forma en que los jóvenes interactúan, aprenden y ven el mundo.

Las plataformas como TikTok, Instagram, aunque podrían ser aliadas en educación, son, sin embargo, grandes generadoras de distracciones e influyen en el tiempo de atención que los estudiantes pueden mantener en clase.

2. Ordena los siguientes enunciados para que se constituyan en un párrafo coherente.

Los niños de la generación Alfa necesitan un enfoque educativo con uso equilibrado de la tecnología que fomente habilidades sociales, emocionales y de concentración.

Los niños de la generación Alfa están demostrando una atención selectiva y de muy corta duración, a diferencia de las generaciones anteriores.

Esa característica puede significar una dificultad para enfocarse en tareas tradicionalmente importantes como mantener la atención por más tiempo, escribir a mano o entablar relaciones positivas con su entorno escolar.

3. Elige un tema de actualidad y escribe un párrafo coherente.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

4. Estructura en el siguiente esquema.

5. Conexión digital

Edita en Canva tu párrafo.