Ejercicios sobre sinónimos y antónimos

I. Sustituye el verbo decir en las siguientes oraciones por otro verbo, de tal modo que no se repita ninguno.

1. La profesora dijo los nombres de los alumnos ausentes.

2. El ministro dijo que la inseguridad disminuirá este año.

3. Manuela dice la poesía muy bien.

4. Dijo lo que sucedió deprisa y sin orden, y no le entendimos.

5. Yo digo que eso es cierto.

6. ¿Por qué dices siempre lo mismo?

7. «¡Qué alegría!», dijeron los invitados.

8. El médico dijo cómo tenía que tomar los medicamentos.

9. Dijo unas palabras que no se entendieron y se calló.

10. «Está mintiendo», me dijo Raquel al oído.

II. Empareja las palabras de los dos cuadros que tengan significados opuestos.

III. Coloca el antónimo correspondiente al lado de cada palabra.

traicionero -incorrecto - miedo - huraño - compasivo - descortés - atribular - inconstante

-educado:

-cruel:

-consolar:

-leal:

-tenaz:

-coraje:

-cordial:

-correcto:

IV. Sustituye cada palabra resaltada de la oración por otra de arriba de forma que no cambie el significado.

acceder - detener - sortear - identificar - desprenderse

1. Tuvo que esquivar los coches que circulaban a gran velocidad

2. Antes de desviarse hacia la autopista, paró el coche para mirar el mapa.

3. Se despojó de todos sus bienes para dárselos a los

necesitados.

4. Los conductores llegaban a la capital por la nueva ruta.

5. Aunque todos vieron al ladrón, nadie lo reconoció.

V. Cambia las palabras resaltadas por su antónimo (debe ser adecuado al texto).

Esta dama en cuestión tenía el cabello largo y ondulado y unos labios que invitaban a disfrutar de su bella sonrisa.

Sus ojos, grandes y claros, iluminaban su rostro descolorido. Su nariz resaltaba más su delgadez y sus dedos rugosos acompañaban unas manos estrechas y secas, pero muy hacendosas.

Tenía la mujer una voz muy dulce, hasta cierto punto muy fina y demás está decir que era de muy buena educación y su carácter mostraba cierto estilo interesante.