¡Nos convertimos en lectores estratégicos!

Estrategias de interpretación lectora. Parte 1

Cada vez que leemos, nuestra mente emplea estrategias cognitivas que permiten una adecuada interpretación. Practicaremos una serie de técnicas de procesamiento de información en este y los siguientes números.

1. Las ideas previas como estrategia lectora

César Coll (1990) refiere que «Cuando inicia el aprendizaje de un nuevo contenido, el alumno construye significados, representaciones o modelos mentales sobre dicho contenido; pero no hace esto a partir de la nada, sino de ideas y representaciones previas». Esto significa que utilizar técnicas para identificar qué ya se sabe del tema, formular preguntas acerca de un título, etc., contribuyen a comprender mucho mejor el significado del texto.

Fíjense bien en el siguiente esquema

2. Practica con el siguiente texto.

Predicciones antes de la lectura.

Observa con atención la imagen y conversa acerca de lo que se ve.

- ¿De qué tratará la noticia?

__________________________________________________________________________

- ¿Dónde se tomó esta foto?

__________________________________________________________________________

- ¿Qué sentimientos te genera?

__________________________________________________________________________

3. Lectura

Lee con atención el copete de la noticia

22 de diciembre de 2025 - 12:04.

Paraguay cierra el año manteniendo su puesto en el ranking de FIFA

La selección paraguaya de fútbol concluyó la temporada 2025 sin registrar variaciones en el escalafón global de la FIFA. La Albirroja retiene la posición número 39 tras la última actualización de diciembre. Con un total de 1.501.5 puntos, la Albirroja se despide del año calendario manteniendo su estabilidad competitiva.

4. Ahora redacta el resto de la noticia. Recuerda responder las preguntas principales: quién, qué, cómo, dónde, cómo.

¿Quién?

__________________________________________________________________________

¿Qué pasó?

__________________________________________________________________________

¿Cómo pasó?

__________________________________________________________________________

¿Dónde?

__________________________________________________________________________

Referencias:

César Coll (1990). Concepción constructivista y aprendizaje escolar. Cuadernos de Pedagogía N.° 188. 1990.

Peña García, SN, (2019). El desafío de la comprensión lectora en la educación primaria. Panorama, 13 (24),42-56.[fecha de Consulta 29 de Diciembre de 2025]. ISSN: 1909-7433. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=343960948005