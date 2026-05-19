Estrategias interpretativas para recuperar información y comprender palabras

I. Antes de la lectura

Estrategia: Predicción y activación de saberes previos

- Lee el título del texto.

- Escribe dos palabras que consideres importantes a partir de ese título.

II. Lee atentamente el texto.

El lenguaje de las abejas

Las abejas no solo producen miel, sino que también poseen un sistema de comunicación sorprendente. Cuando una abeja exploradora encuentra una fuente de alimento, regresa a la colmena y realiza una danza especial. Esta danza indica la dirección, la distancia y la calidad del alimento hallado.

Si la fuente está cerca, la abeja ejecuta una danza circular; si está lejos, realiza una danza en forma de ocho. Gracias a este comportamiento, las demás abejas pueden orientarse con precisión y aprovechar los recursos del entorno.

El lenguaje de las abejas. (s. f.). Adaptación escolar para actividades de comprensión lectora.

III. Aplica la estrategia de localización de información.

1. ¿Quién encuentra la fuente de alimento?

a. La abeja reina

b. La abeja exploradora

c. Todas las abejas

d. El apicultor

2. ¿Qué información transmite la danza?

a. Solo la distancia

b. Dirección y calidad

c. Dirección, distancia y calidad

d. El peligro del entorno

IV. Aplica estrategias para inferir léxico por contexto

En la frase: «Gracias a este comportamiento, las demás abejas pueden orientarse con precisión», la palabra orientarse significa:

a. Saber hacia dónde ir

b. Descansar en la colmena

c. Cambiar de dirección sin motivo

Explica cómo lo dedujiste

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V. Aplica la estrategia de paráfrasis y control de comprensión.

Responde con tus propias palabras:

1. ¿Por qué es importante la danza para las abejas?

2. ¿Qué pasaría si no pudieran comunicarse de esta forma?

VI: Aplica la estrategia de autoevaluación metacognitiva.

Marca con una X tus estrategias.

Fuentes:

- MARÍN, M. (2008). Estrategias de comprensión lectora. Kapelusz

- ELIZECHE ÁVALOS, P. (2022). [Artículos sobre lectura interpretativa y estrategias cognitivas y metacognitivas]. ABC Color