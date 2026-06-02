La refutación en el debate oral

Lea más: La argumentación en el debate oral

I. En el número anterior trabajamos con la tesis de debate:

«La deportación masiva de inmigrantes es una política justa y necesaria».

Argumento

«Nosotros afirmamos que un Estado tiene el derecho soberano de regular quién reside en su territorio. [Afirmación] Según el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., en 2023 había más de once millones de personas en situación migratoria irregular. [Evidencia] Cuando el Estado no hace cumplir sus propias leyes, se debilita la legitimidad del sistema legal en su conjunto, lo que afecta a todos los ciudadanos, incluidos los inmigrantes que llegaron por canales legales». [Razonamiento]

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Ejercicio 1- Refutar en cuatro pasos el argumento anterior:

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II. Ahora vamos a construir juntos la refutación (dar razones para contradecir el argumento contrario). Detectar las debilidades en el argumento del oponente, en su enunciado, en su evidencia o su razonamiento.

Paso 1: «Ustedes han dicho…» (Paráfrasis)

Parafrasear (repetir brevemente) lo dicho por el equipo contrario: ¿Cuál de las siguientes opciones cumple mejor con este objetivo?

a. El equipo contrario ha hablado mucho sobre leyes y once millones de personas en situación irregular.

b. Ustedes afirmaron que «El estado debe regular quién reside en su territorio para no debilitar la legitimidad legal».

c. Ustedes han dicho exactamente: «Nosotros afirmamos que un Estado tiene el derecho soberano de regular quién reside en su territorio…» (repetir todo el texto).

Paso 2: Señalar por qué el argumento es rechazable. Introduce… sin embargo.

Si atacas el razonamiento cuál sería el titular.

a. Sin embargo, los datos del departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos podrían estar desactualizados.

b. Sin embargo, la legitimidad de un sistema legal no solo depende del cumplimiento estricto de la residencia sino del respeto a los derechos humanos fundamentales.

c. Sin embargo, nosotros también creemos en la soberanía, pero de otra manera.

Paso 3: Mostrar las razones que respaldan la crítica (datos, ideas, valores)… porque…

Si utilizas una estrategia de refutación basada en evidencias, ¿qué acción realizarías?

a. Cuestionar si la cifra de once millones justifica por sí sola el debilitamiento del sistema legal o si existen otros factores más determinantes.

b. Hacer una pregunta retórica como: «¿Acaso no somos todos seres humanos antes que ciudadanos?».

c. Simplemente decir que el otro equipo no tiene pruebas suficientes sin dar más detalles.

Paso 4: Conclusión. Cierre – Poner en evidencia la debilidad del argumento contrario frente a las bondades de la postura propia. Y, por lo tanto, …

¿Cuál es el cierre más efectivo?

a. Y, por lo tanto, hemos terminado nuestra presentación.

b. Y, por lo tanto, el argumento de la soberanía es aburrido y no debería considerarse.

c. Y, por tanto, al priorizar una visión rígida de la ley sobre la realidad humanitaria, el argumento contrario ignora que un sistema legal es legítimo solo si es justo para todos.

III. Entresaca los mejores enunciados de las opciones anteriores y elabora la refutación:

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