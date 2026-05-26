1. ¿Qué diferencia al argumento escrito del argumento oral?

Un buen argumento tiene la misma estructura básica ya sea escrito u oral: tesis, evidencia y razonamiento. Sin embargo, cuando argumentamos en un debate oral aparecen exigencias adicionales que debemos dominar.

Lea más: La argumentación y contraargumentación en el debate

2. La estructura del argumento oral convincente

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1. Lee el contexto del debate.

En 2025, el Gobierno de Estados Unidos implementó deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Esta política dividió opinión a nivel mundial.

2. Lee y comprende bien el enunciado: «La deportación masiva de inmigrantes es una política justa y necesaria».

Equipo a favor del enunciado

Argumento

«Nosotros afirmamos que un Estado tiene el derecho soberano de regular quién reside en su territorio. [Afirmación] Según el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., en 2023 había más de 11 millones de personas en situación migratoria irregular. [Evidencia] Cuando el Estado no hace cumplir sus propias leyes, se debilita la legitimidad del sistema legal en su conjunto, lo que afecta a todos los ciudadanos, incluidos los inmigrantes que llegaron por canales legales». [Razonamiento]

3. Coloca las siguientes frases en las partes en que corresponda.

- Separar las familias no es ni justo ni eficiente: genera trauma, pobreza y carga social al Estado, exactamente lo contrario de lo que pretende la política.

- «Nos oponemos a esa visión porque reduce a las personas a su situación documental, ignorando su dimensión humana».

- Según el American Immigration Council, el 74 % de los inmigrantes deportados tienen hijos nacidos en EE. UU.

Equipo en contra del enunciado:

Afirmación:

Evidencia:

Razonamiento:

4. Prepara el argumento para contradecir la postura del ejercicio 2 «Vacunación masiva».

- Afirmación:

- Evidencia:

- Razonamiento:

Fuente: ELIZECHE ÁVALOS, P. (2025). La argumentación en el debate oral. Material didáctico de elaboración propia.