25 de junio: Día del Libro Paraguayo

Cada 25 de junio se celebra el Día del Libro Paraguayo, un día para recordar y acercarnos de manera especial a nuestras letras y al rol social, cultural e histórico que cumplen las distintas obras de nuestro país.

Desde La Argentina, la primera obra literaria del Río de la Plata, escrita por el paraguayo Ruy Díaz de Guzmán en 1612, pasando por las universales obras de Augusto Roa Bastos, y llegando a los autores contemporáneos, la creación paraguaya se revitaliza para explorar el mundo interior y ser artífice de la memoria histórica.

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I. Conversa con tus compañeros acerca de la situación de los libros y la lectura en tu comunidad.

II. En círculos grupales, lee con tus compañeros un fragmento de obra paraguaya, y reflexiona acerca del tema que está planteando.

III. En el mismo círculo, analicen las siguientes opciones planteadas y discutan para elegir la respuesta adecuada.

1. Roa Bastos decía que la literatura es un espejo de la realidad, pero también una forma de transformarla. Si tuviesen que elegir un problema o situación actual de la juventud paraguaya para plasmar en un cuento, ¿cuál sería el mejor enfoque?:

a. Narrar las dificultades que afrontan los jóvenes para acceder a la tecnología en el interior del país.

b. Elegir una obra extranjera y cambiar los nombres de personajes por nombres paraguayos.

c. Formular una lista de quejas, sin proponer una dimensión literaria.

2. Paraguay posee una riqueza literaria particular, gracias a su bilingüismo (castellano y guaraní). Autores como Josefina Plá o Susy Delgado han trabajado este rasgo dual. ¿Qué valor creen que aporta el guaraní o el uso del yopará en la literatura nacional?

a. Los idiomas llevan consigo una forma particular de entender el mundo, y eso enriquece la narración.

b. Permite expresar sentimientos, modismos y cosmovisiones que no se pueden transmitir adecuadamente en otro idioma.

c. Podría aislar al país y evitar que las personas de otros lugares se interesen en la cultura local.

3. En la era digital, las redes sociales y las plataformas de lectura permiten que los jóvenes paraguayos escriban y compartan sus obras. ¿De qué manera esta tendencia puede beneficiar al futuro de la literatura paraguaya?

a. Hace que los jóvenes se desinteresen por los problemas locales.

b. Garantiza que los libros impresos desaparezcan en los próximos tres años.

c. Democratiza el acceso a la escritura y permite que no se dependa exclusivamente de editoriales tradicionales.

4. Imaginen que un amigo les dice: «La literatura paraguaya es aburrida y solo narra situaciones del pasado». ¿Qué les responderían para que reflexione?

a. Que tiene razón y que es mejor leer solo autores europeos.

b. Que la literatura paraguaya aborda géneros como el terror, la poesía urbana, y refleja las vivencias de la juventud actual.

c. Que los libros antiguos son los únicos que tienen valor y los jóvenes no deberían escribir todavía.