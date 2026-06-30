Actividades sobre el Mundial de Fútbol 2026

Lea más: Mundial 2026: sembrando amor por la patria y por el el fútbol
Paraguay vuelve al Mundial de Fútbol, y esa emoción trasciende lo deportivo. Es una ocasión valiosa para aprovechar de manera pedagógica y cultural.
La alta motivación que genera en los estudiantes y adultos sirve para el enfoque de aprendizaje significativo, al conectarlos con experiencias reales y actuales.
Hoy te proponemos algunas actividades para que descanses, te diviertas y disfrutes de tus vacaciones.
APRENDE MÁS
1. Adivina el jugador
2. Adivina el jugador
Juego grupal
Si estás en tu casa, con tu familia, primos, este juego es ideal.
# Observa la lista de jugadores y prepara un breve historial con datos relevantes.
# Cada uno pasa al centro y va recibiendo pistas progresivamente:
- Juega como delantero
- Participó en eliminatorias 2022
- Su camiseta tiene el número…
# Si se adivina el nombre del jugador ya pasa a otro participante.
3. Mundial en casa
Trivia y desafíos
En este juego por equipos se combinan las preguntas sobre países, cultura futbolística y los retos físicos.
# Pueden participar grupos de 3 a 5 jugadores
Materiales
- Tarjetas o papel para preguntas
- Una pelota
- Un cronómetro
- Espacio libre o salón amplio
Desarrollo del juego
En cada turno, un equipo debe elegir entre:
- Una pregunta (trivia)
- Un desafío
Ejemplos de preguntas:
- ¿Qué países organizan el Mundial 2026?
- Menciona tres países campeones del mundo
- ¿Qué significa «fuera de juego»
Ejemplos de desafíos
- Imitar la celebración de un jugador famoso
- Realizar 5 toques con el balón sin que se caiga.
- Crear un canto futbolístico.
Respuesta correcta: 2p
Desafío superado: 3p
Gana el equipo que haya acumulado la mayor cantidad de puntos.
4. Actividad digital Tesoros del Mundial
Esta actividad, que promueve la alfabetización digital y la exploración interactiva, consiste en una búsqueda del tesoro digital mediante códigos QR colocados en distintos espacios de la casa o lugar de vacaciones. Cada código dirige a contenidos breves (videos, preguntas o datos curiosos) relacionados con el Mundial 2026.
- Se forman equipos de 2 a 4 jugadores
Materiales
- Teléfono móvil con lector de QR
- Códigos QR impresos o dibujados
- Acceso a internet
- Hoja de registro de respuestas
Crear entre 5 y 8 códigos QR con enlaces a contenidos como:
- Videos cortos sobre el Mundial.
- Preguntas interactivas (Google Forms o similares).
- Datos curiosos sobre países anfitriones (EE. UU., México, Canadá).
- Distribuir los códigos en diferentes lugares. (generador gratuito como qr-code-generator.com)
- En cada código se debe: responder una pregunta, anotar un dato, resolver una dificultad.
QR encontrado: 1p
Respuestas correctas: 2p
Gana el equipo con más puntos logrados.