Actividades sobre el Mundial de Fútbol 2026

Lea más: Mundial 2026: sembrando amor por la patria y por el el fútbol

Paraguay vuelve al Mundial de Fútbol, y esa emoción trasciende lo deportivo. Es una ocasión valiosa para aprovechar de manera pedagógica y cultural.

La alta motivación que genera en los estudiantes y adultos sirve para el enfoque de aprendizaje significativo, al conectarlos con experiencias reales y actuales.

Hoy te proponemos algunas actividades para que descanses, te diviertas y disfrutes de tus vacaciones.

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1. Adivina el jugador

2. Adivina el jugador

Juego grupal

Si estás en tu casa, con tu familia, primos, este juego es ideal.

# Observa la lista de jugadores y prepara un breve historial con datos relevantes.

# Cada uno pasa al centro y va recibiendo pistas progresivamente:

- Juega como delantero

- Participó en eliminatorias 2022

- Su camiseta tiene el número…

# Si se adivina el nombre del jugador ya pasa a otro participante.

3. Mundial en casa

Trivia y desafíos

En este juego por equipos se combinan las preguntas sobre países, cultura futbolística y los retos físicos.

# Pueden participar grupos de 3 a 5 jugadores

Materiales

- Tarjetas o papel para preguntas

- Una pelota

- Un cronómetro

- Espacio libre o salón amplio

Desarrollo del juego

En cada turno, un equipo debe elegir entre:

- Una pregunta (trivia)

- Un desafío

Ejemplos de preguntas:

- ¿Qué países organizan el Mundial 2026?

- Menciona tres países campeones del mundo

- ¿Qué significa «fuera de juego»

Ejemplos de desafíos

- Imitar la celebración de un jugador famoso

- Realizar 5 toques con el balón sin que se caiga.

- Crear un canto futbolístico.

Respuesta correcta: 2p

Desafío superado: 3p

Gana el equipo que haya acumulado la mayor cantidad de puntos.

4. Actividad digital Tesoros del Mundial

Esta actividad, que promueve la alfabetización digital y la exploración interactiva, consiste en una búsqueda del tesoro digital mediante códigos QR colocados en distintos espacios de la casa o lugar de vacaciones. Cada código dirige a contenidos breves (videos, preguntas o datos curiosos) relacionados con el Mundial 2026.

- Se forman equipos de 2 a 4 jugadores

Materiales

- Teléfono móvil con lector de QR

- Códigos QR impresos o dibujados

- Acceso a internet

- Hoja de registro de respuestas

Crear entre 5 y 8 códigos QR con enlaces a contenidos como:

- Videos cortos sobre el Mundial.

- Preguntas interactivas (Google Forms o similares).

- Datos curiosos sobre países anfitriones (EE. UU., México, Canadá).

- Distribuir los códigos en diferentes lugares. (generador gratuito como qr-code-generator.com)

- En cada código se debe: responder una pregunta, anotar un dato, resolver una dificultad.

QR encontrado: 1p

Respuestas correctas: 2p

Gana el equipo con más puntos logrados.