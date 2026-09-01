Alfabetización para las personas, el planeta y la prosperidad - Lema 2026

El 8 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Alfabetización. Esta fecha es propicia para recordar que aprender a leer y escribir sigue siendo uno de los derechos más importantes de la humanidad. Es la puerta de acceso a una era marcada por el conocimiento y la tecnología, a una época en la que más que nunca se necesita interpretar el mundo en el que vivimos.

1. Lee con atención la reflexión de la Unesco

Centralidad de la alfabetización en la era digital

En la sociedad actual, la alfabetización supera la capacidad de leer y escribir. Implica comprender, interpretar, evaluar, crear, verificar y comunicar información mediante recursos impresos y digitales.

La alfabetización como derecho y bien común

Promover la alfabetización como parte del derecho a la educación implica garantizar oportunidades de aprendizaje para todas las personas a lo largo de la vida, sin discriminación alguna.

Considerar la diversidad para no dejar a nadie atrás

La transformación digital debe ser inclusiva. Las iniciativas de alfabetización deben reconocer la diversidad cultural, lingüística y social de los estudiantes, atendiendo sus necesidades, intereses y aspiraciones. Además, facilitan el uso de lenguas locales, la creación de contenidos culturalmente relevantes y experiencias de aprendizaje más personalizadas.

Lea más: Día Internacional de la Alfabetización

Alfabetización para sociedades sostenibles y justas

La alfabetización contribuye a construir sociedades más inclusivas, democráticas y sostenibles. Mediante pedagogías críticas y participativas, las personas desarrollan la capacidad de comprender su realidad, reflexionar sobre ella y transformarla.

Del mismo modo, las tecnologías favorecen enfoques basados en la lengua materna y el multilingüismo, fortaleciendo la diversidad lingüística y cultural. Es importante, además, promover un uso responsable de los recursos digitales, considerando su impacto ambiental.

Ecosistemas de aprendizaje para toda la vida

Los ecosistemas de aprendizaje permanentes facilitan el desarrollo de la alfabetización en distintos espacios y etapas de la vida. Estos requieren una gobernanza inclusiva y democrática, con la participación de educadores, estudiantes, comunidades, investigadores, organizaciones sociales y sector privado.

Unesco (2025). Día Internacional de la Alfabetización 2025: Promover la alfabetización en la era digital. Nota conceptual. París: Unesco.

2. Lee con atención y escribe V si es verdadera o F si es falsa.

a. ( ) La alfabetización se limita únicamente a leer y escribir.

b. ( ) La alfabetización digital implica verificar y evaluar información.

c. ( ) La diversidad cultural y lingüística no influye en los procesos de alfabetización.

d. ( ) El impacto ambiental de los recursos digitales debe ser considerado.

e. ( ) La alfabetización es ajena a la inclusión.

3. Responde.

¿Por qué crees que la alfabetización digital es tan importante para los jóvenes de hoy? Menciona al menos dos beneficios y un desafío relacionado con el uso de las tecnologías y la inteligencia artificial.

4. ¡Ideas para celebrar este derecho tan fundamental!

- Organizar un encuentro de lectura, con textos breves sobre la actualidad.

- Maratón de lectura y escritura digital en el aula. Elaborar reseñas breves, notas de blog escolar, entradas de un periódico escolar digital.

- Elaborar un proyecto de alfabetización mediática en el aula y en la casa.

5. Infórmate acerca de las acciones que hay en el mundo para impulsar la alfabetización en la página de la Unesco.