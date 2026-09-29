Tipología textual

Los textos discontinuos son los que combinan palabras e imágenes en bloques independientes, por lo tanto, no se escriben ni leen en párrafos corridos. Algunos ejemplos son: infografías, tablas, mapas.

1. La infografía

Uno de los textos discontinuos de mayor circulación es la infografía. Organismos internacionales, como la Unesco y Unicef, utilizan con frecuencia este formato para difundir avances y desafíos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

2. Observa con atención la infografía y aplica las estrategias de interpretación:

- ¿Qué anticipa el título?

- Observa los colores y tamaños de letra (sin leer todavía los textos). ¿Qué bloque crees que es más importante? ¿Por qué?

3. Responde las preguntas.

Antes de responder, observa detenidamente cada bloque de la infografía y relaciona los datos entre sí. Fíjate en los colores, tamaños de letra, ubicación en cada bloque. En la infografía ningún elemento visual está puesto al azar.

3.1 Identifica y elabora las ideas que aparecen en cada bloque. Ejemplo:

a. El bloque del encabezado expone que, según el informe GEM 2026, 273 millones de niños, niñas y jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo en el mundo, y que esta cifra aumenta por séptimo año consecutivo.

b.________________________________________________________________________

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c.________________________________________________________________________

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d.________________________________________________________________________

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3.2 ¿Qué proporción de niños está fuera del sistema educativo?

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3.3 ¿Qué fracción logra terminar la secundaria?

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3.4 ¿En qué porcentaje aumentó la matrícula en primaria y secundaria desde el año 2000? ¿A cuántos millones equivale ese aumento?

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3.5 Según el informe, ¿cuántos estudiantes nuevos se incorporan al sistema cada minuto?

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3.6 Menciona dos países que redujeron en 80 % o más sus tasas de no escolarización infantil desde el 2000.

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3.7 ¿Qué porcentaje de la población infantil vive en zonas afectadas por conflictos?

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3.8 ¿Qué logro particular se destaca sobre Costa de Marfil en la infografía?

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3.9 Copia textualmente el dato que se presenta en el recuadro rojo de alerta, ubicado en la parte inferior de la infografía.

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4. Completa con F o V las afirmaciones, según sean falsas o verdaderas.

a. ( ) La cantidad de niños fuera de la escuela ha disminuido de forma sostenida en los últimos siete años.

b. ( ) Etiopía multiplicó varias veces su tasa de matrícula primaria entre 1974 y 2024.

c. ( ) El financiamiento equitativo entre escuelas ya se aprovecha al máximo en la mayoría de los países.

5. Amplía tu conocimiento sobre la educación en América latina.