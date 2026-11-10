Tradiciones de fin de año en Paraguay

Diciembre es un mes que nos invita a reflexionar acerca de nuestras vivencias para aprender de ellas y proyectar el nuevo año.

Lea más: Fiestas de fin de año

1. Antes de leer

Encuentra en la sopa de letras 6 palabras clave relacionadas con nuestras celebraciones de fin de año.

2. Lee con atención el texto.

Caacupé, Navidad y Año Nuevo

Las tradiciones de fin de año forman parte esencial de la identidad de los pueblos. A través de ellas, las personas recuerdan su historia, comparten valores y fortalecen sus lazos comunitarios. En nuestro país tenemos celebraciones muy populares en diciembre, como Caacupé, la Navidad y el Año Nuevo, que permiten transmitir enseñanzas, creencias y costumbres de una generación a otra.

Es el mes de mayor encuentro familiar, de reuniones entre amigos, de reflexión sobre la vida, pero, sobre todo, de enseñanzas, creencias y costumbres que se transmiten de una generación a otra.

A este tiempo de mayor encuentro contribuyen las vacaciones escolares. Es también una oportunidad ideal para fortalecer los vínculos familiares, disfrutando historias, tomando tereré, visitando a los parientes que viven en otras ciudades, y cocinando juntos los riquísimos platos de fin de año.

Tanto las celebraciones festivas como los encuentros religiosos brindan alegría, descanso, y contribuyen a conservar la identidad cultural de nuestro pueblo.

2.1 ¿Cuál es la idea principal del texto?

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2.2 ¿Qué significa identidad cultural?

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2.3 ¿Qué diferencias encuentras entre las tres celebraciones?

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2.4 ¿Por qué es importante conservar las tradiciones?

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2.5 Escribe un título alternativo para el texto.

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3. Para reflexionar

- ¿Qué valores o enseñanzas de las fiestas de fin de año consideras más importantes para aplicar en la escuela y en el hogar?

- La festividad de Caacupé moviliza a miles de paraguayos. ¿Qué significado guardan la fe y la gratitud en tu vida familiar?

- Al concluir el año escolar, ¿cuáles son tus mayores logros y qué metas te propones para el Año Nuevo?

4. Redacción creativa

¡Preparamos nuestras tarjetas!

En una hoja de cartulina, papel creativo, en Canva, u otra aplicación, prepara tus tarjetas navideñas.

- Dibuja o incorpora imágenes relacionadas con el nacimiento de Jesús, la Virgen de Caacupé, estrellas, velas, flores, campanas, paisajes navideños.

- En su interior escribe tu mensaje con buena letra.

Algunas ideas:

- Que la alegría de la Navidad ilumine tu hogar y que el nuevo año llegue cargado de bendiciones. ¡Felices fiestas! ¡Tapevy’aite!

- Que la Virgen de Caacupé acompañe cada paso de tu camino, y llene tu hogar de esperanza y amor.