Matemática Tercer Ciclo
24 de febrero de 2026 - 01:00

Matemática: presta atención para resolver estos problemas de ingenio

Utiliza tu ingenio para desentrañar estos enigmas matemáticos.

Por Lic. Diana Giménez de von Lücken, MSc

Problema 1

Descubre la moneda falsa en dos pesadas

Juan tiene 8 monedas aparentemente iguales, pero una es falsa y pesa menos que las demás.

Dispone de una balanza de platillos (sin pesas). ¿Cómo puede encontrar la moneda falsa haciendo solo dos pesadas?

Problema 2

Monedas mezcladas

Sobre la mesa de Pedro hay tres cajas.

- Caja A: con la etiqueta «solo monedas de G. 1000».

- Caja B: con la etiqueta «solo monedas de G. 500».

- Caja C: con la etiqueta «mezcla de G.1000 y 500».

Pedro sabe que todas las etiquetas están mal colocadas.

Pedro le dice a Luis que saque una sola moneda de una sola caja. ¿De qué caja saca Luis la moneda y cómo hace para corregir todas las etiquetas?

Problema 3

Pesas mínimas

Raúl quiere pesar en una balanza de platillos cualquier peso entero de 1 a 40 kg.

¿Cuál es el mínimo número de pesas que necesita Raúl y qué pesos debería tener? (Pista: se pueden poner pesas en ambos platillos).

Soluciones

Problema 1

Numeramos las monedas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Primera pesada: Platillo izquierdo: 1, 2, 3; Platillo derecho: 4, 5, 6.

Caso 1: Si se equilibran: la falsa está entre 7 y 8.

Segunda pesada: Ahora pesamos 7 contra 8. El platillo que sube (más liviano) indica la moneda falsa.

Caso 2: Supongamos que el lado izquierdo sube (es más liviano).

Sabemos que la falsa está entre 1, 2 y 3.

Segunda pesada: 1 contra 2.

Si se equilibran: la falsa es la 3.

Si una sube: esa es la falsa (la más liviana).

(Análogo si el lado derecho es el liviano con 4, 5, 6).

Problema 2

Luis toma una moneda de la caja que dice «mezcla».

- Si la moneda es de G. 1000, esa caja no puede ser mezcla ni «solo G. 500» (porque está mal etiquetada), entonces es «solo G. 1000».

- Si la moneda es de G. 500: razonamiento análogo, la caja es «solo G. 500».

Así,

- Sabe que la caja que elige es de un solo tipo: 1000 (o 500).

- La caja que dice «1000» no puede contener solo 1000 (etiqueta falsa), y la que dice «solo 500» no puede tener «solo de 500», por lo tanto debe ser la «mezcla».

- La última caja que queda será la del otro valor «solo 500».

Problema 3

Pesas mínimas 1 a 40 kg

La idea es usar potencias de 3, porque se pueden colocar pesas en ambos platillos.

Los pesos necesarios son:

1 kg, 3 kg, 9 kg y 27 kg.

Con estas 4 pesas se puede obtener cualquier peso entero de 1 a 40 kg, colocando algunas pesas en el mismo platillo que el objeto y otras en el platillo opuesto.

En el siguiente cuadro aparecen las opciones, sin embargo, te sugerimos que lo hagas tú mismo y controles tus respuestas.

Vamos a representar con A el artículo que colocamos en el platillo 1 (que tiene el peso que indicamos en la primera columna). Las pesas las representamos por P1, P3, P9 y p27.

