Resolución de problemas

Problema 1 – Edad del padre y del hijo

Un padre le dice a su hijo:

«Cuando naciste, yo tenía 28 años. Ahora mi edad es el triple de tu edad».

¿Cuántos años tiene el padre y cuántos el hijo?

Problema 2 – Hermanos y sus edades

Esteban tiene tres primos, Ana, Bruno y Carla.

La edad de Ana más la de Bruno suman 30 años. La edad de Bruno más la de Carla suman 34 años. La edad de Ana más la de Carla suman 32 años. ¿Cuántos años tiene cada uno?

Problema 3 – Repartiendo monedas

Irma tiene una cantidad de monedas que quiere repartir entre tres amigos, de manera que:

A Andrea le dé la mitad de todas las monedas. A Beto le dé la mitad de lo que queda.

A Carlos le dé la mitad de lo que aún queda. Después de repartir, me quedan seis monedas.

¿Cuántas monedas tenía al principio?

Problema 4 – Jarras y agua

Matías tiene dos jarras sin marcas intermedias. Una de 5 litros y una de 3 litros.

¿Cómo puede obtener exactamente 4 litros de agua usando solo esas dos jarras?