Matemática Tercer Ciclo
24 de marzo de 2026 - 01:00

Los números enteros. Propiedades

Los números enteros (Parte 2)
Los números enteros (Parte 2)Archivo, ABC Color

Por Lic. Diana Giménez de von Lücken, MSc
Propiedades
Propiedades

Operaciones y sus propiedades

Adición

Para determinar la suma de dos enteros es importante tener en cuenta sus signos, según lo siguiente:

Si ambos son positivos o uno de los dos es cero, simplemente se deben sumar sus valores absolutos y se conserva el signo positivo.

Ejemplo: 3 + 5 = 8.

Si ambos signos son negativos o uno de los dos es cero, simplemente se deben sumar sus valores absolutos y se conserva el signo negativo.

Ejemplo: -5 + -3 = -8

Si tienen signos diferentes, se debe restar el valor absoluto del menor al del mayor y se conserva en el resultado el signo del mayor.

Ejemplo: -3 + 5 = 2 y 3 + (-5) = -2

En resumen, si y representan los enteros positivos y negativos respectivamente, entonces:

Los números enteros (Parte 2)
Los números enteros (Parte 2)

Lea más: Los números enteros y sus operaciones

Si para comprender mejor usamos la recta numérica, debemos tomar como referencia el cero, recordando que las cifras negativas se posicionan a la izquierda del cero y las positivas a su derecha y que al adicionar dos enteros, estos deben moverse a partir del cero tantos lugares como indique su valor absoluto. Observemos el siguiente ejemplo.

Los números enteros (Parte 2)
Los números enteros (Parte 2)

Propiedades de la adición de números enteros

1) Clausura: la suma de dos números enteros es siempre otro número entero.

2) Conmutativa: si a y b son números enteros, entonces a + b = b + a.

3) Asociativa: si a, b y c son números enteros, entonces (a + b) + c = a+ (b + c).

4) Existencia del elemento neutro: para todo número entero «a» existe un único entero «0» tal que a + 0 = 0 + a = a (si a cualquier entero le sumamos el «cero», resulta el mismo número).

5) Existencia del elemento inverso (opuesto): para todo entero «a» existe un único entero «-a» tal que a + (-a) = (-a) + a = 0 (la suma de un entero con su opuesto es siempre igual a su elemento neutro, el cero).

APRENDE MÁS

1) Resuelve las siguientes adiciones usando la recta numérica.

1) Resuelve las siguientes adiciones usando la recta numérica.
1) Resuelve las siguientes adiciones usando la recta numérica.

2) Resuelve las siguientes adiciones usando el concepto del valor absoluto.

a) -5 + 12=_________

b) - 18 + 7 = _________

c) (-8) + (-8) = _________

d) 15 + (-7) = _________

e) 5 + 5 = ________

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