Problemas resueltos sobre diferentes tipos de ángulos

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Piensa, luego resuelve y completa.

1. En un cruce de calles, dos avenidas forman un ángulo de 50°. ¿Qué ángulo debe formar otra calle para que sea su complemento?

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2. Un arquitecto diseña una esquina donde un ángulo mide 120°. ¿Qué medida debe tener el ángulo suplementario?

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3. Dos ángulos consecutivos comparten un lado. Si uno mide 35° y el otro 65°, ¿son complementarios?

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4. En una figura, dos ángulos son adyacentes. Si uno mide 70°, ¿cuánto mide el otro?

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5. Un reloj marca las 3:00. ¿Qué tipo de ángulo forman las agujas?

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6. Una puerta se abre formando un ángulo de 95°. ¿Qué tipo de ángulo es?

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7. En una recta, se forman dos ángulos adyacentes. Si uno mide 110°, ¿el otro cuánto mide?

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8. Dos ángulos opuestos por el vértice miden x + 25° y 55°. ¿Cuál es el valor de x?

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9. Si dos ángulos son complementarios y uno mide 25°, ¿cuánto mide el otro?

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10. Un ángulo mide 200°. ¿Cómo se clasifica?

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11. Si un ángulo mide 0°, ¿cómo se llama?

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12. En un plano, dos ángulos consecutivos tienen medidas de 40° y 100°. ¿Son adyacentes?

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13. Un ángulo mide 360°. ¿Cómo se denomina?

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14. Si dos ángulos son suplementarios y uno mide 150°, ¿cuánto mide el otro?

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15. Un ángulo recto se divide en dos ángulos congruentes. ¿Cuánto mide cada uno de ellos?

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16. Si la suma de dos ángulos opuestos por el vértice es 80°, ¿cuánto mide cada uno?

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17. Un estudiante dibuja un ángulo de 45°. ¿Cómo se clasifica?

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18. Si un ángulo mide 175°, ¿qué tipo de ángulo es?

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19. Dos ángulos adyacentes forman una línea recta. Si uno mide 60°, ¿cuánto mide el otro?

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20. Un ángulo mide 30° y otro 60°. ¿Qué relación tienen?

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Situaciones problemáticas

1. En una ciudad, dos avenidas se cruzan formando un ángulo de 35°. El municipio desea construir una tercera avenida que forme un ángulo complementario con la primera. a) ¿Qué medida debe tener el ángulo formado con la nueva avenida? b) Representa la situación con un esquema.

Lea más: Tipos de ángulos y sus medidas

2. En un parque, dos senderos forman un ángulo de 145°. Se quiere agregar otro sendero que forme un ángulo suplementario con uno de ellos.

a) ¿Cuál debe ser la medida del nuevo ángulo? b) Representa la situación con un esquema.

3. Dos cables se cruzan formando ángulos opuestos por el vértice. Uno de los ángulos mide 62°. a) ¿Cuánto mide el ángulo opuesto? b) ¿Qué propiedad utilizaste? c) Si se construye un ángulo adyacente a uno de ellos, ¿cuánto mide dicho ángulo?

4. Un reloj marca las 4:00. a) ¿Qué ángulo forman las agujas? b) Explica tu procedimiento.