Desafíos para pensar problemas de parentesco

Desafío 1

Carlos comenta: ella es la única nuera de la hermana de mi tío que no es mi tía. Si Carlos lo afirma, es cierto. ¿A quién se refiere Carlos?

a) A su hija

b) A su mamá

c) A su esposa

d) A su hermana

e) A su suegra

Desafío 2

¿Qué relación de parentesco hay entre Luis y la hija de la esposa del único hijo de su madre?

a) Hermanos

b) Abuelo, nieta

c) Tío, sobrina

d) Primos

e) Padre, hija

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Desafío 3

¿Qué parentesco tiene con Raúl, el primo del abuelo paterno del único hijo de su hermano?

a) Su hermano

b) Su padre

c) Su primo

d) Su tío

e) Su abuelo

Desafío 4

¿Qué parentesco tiene con Rosana, la hija de la hija de la hermana de la mamá del esposo de su madre?

a) Su hermana

b) Su madre

c) Su prima

d) Su tía

e) Su abuela

Desafío 5

Si Pedro es hijo único, ¿quién es el hijo del abuelo del bisnieto de su abuelo?

a) Pedro

b) El hermano de Pedro

c) El tío de Pedro

d) El sobrino de Pedro

e) El padre de Pedro

Desafío 6

¿Qué es de Verónica, la hija de la hija de la hermana de la mamá del esposo de su madre?

a) Su madre

b) Su hermana

c) Su prima

d) Su tía

e) Su abuela

Desafío 7

La madre de la hermana del hijo de la hermana del hijo de la hermana del padre de Carmen es:

a) Su tía

b) Su prima

c) Su cuñada

d) Su hermana

e) Su abuela

Desafío 8

¿Qué parentesco tiene con Daniel, el primo del abuelo paterno del único hijo de su hermano?

a) Su tío

b) Su abuelo

c) Su hermano

d) Su padre

e) Su primo

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