Desafíos para pensar problemas de parentesco

Desafío 1
Carlos comenta: ella es la única nuera de la hermana de mi tío que no es mi tía. Si Carlos lo afirma, es cierto. ¿A quién se refiere Carlos?
a) A su hija
b) A su mamá
c) A su esposa
d) A su hermana
e) A su suegra
Desafío 2
¿Qué relación de parentesco hay entre Luis y la hija de la esposa del único hijo de su madre?
a) Hermanos
b) Abuelo, nieta
c) Tío, sobrina
d) Primos
e) Padre, hija
Lea más: Desafíos matemáticos para pensar
Desafío 3
¿Qué parentesco tiene con Raúl, el primo del abuelo paterno del único hijo de su hermano?
a) Su hermano
b) Su padre
c) Su primo
d) Su tío
e) Su abuelo
Desafío 4
¿Qué parentesco tiene con Rosana, la hija de la hija de la hermana de la mamá del esposo de su madre?
a) Su hermana
b) Su madre
c) Su prima
d) Su tía
e) Su abuela
Desafío 5
Si Pedro es hijo único, ¿quién es el hijo del abuelo del bisnieto de su abuelo?
a) Pedro
b) El hermano de Pedro
c) El tío de Pedro
d) El sobrino de Pedro
e) El padre de Pedro
Desafío 6
¿Qué es de Verónica, la hija de la hija de la hermana de la mamá del esposo de su madre?
a) Su madre
b) Su hermana
c) Su prima
d) Su tía
e) Su abuela
Desafío 7
La madre de la hermana del hijo de la hermana del hijo de la hermana del padre de Carmen es:
a) Su tía
b) Su prima
c) Su cuñada
d) Su hermana
e) Su abuela
Desafío 8
¿Qué parentesco tiene con Daniel, el primo del abuelo paterno del único hijo de su hermano?
a) Su tío
b) Su abuelo
c) Su hermano
d) Su padre
e) Su primo
Respuestas
|<b>1</b>
|<b>2</b>
|<b>3</b>
|<b>4</b>
|<b>5</b>
|<b>6</b>
|<b>7</b>
|<b>8</b>
c
d
d
c
a
c
b
a