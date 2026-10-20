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Una celebración para valorar los datos

Las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Mundial de la Estadística el 20 de octubre de 2010. La celebración mundial se realiza cada cinco años; la más reciente fue en 2025. Es una ocasión para reconocer el trabajo de quienes producen estadísticas confiables y para recordar que detrás de cada cifra hay personas y situaciones reales.

¿Qué nos dicen realmente los datos?

Antes de aceptar un porcentaje o un gráfico, pregúntate: ¿quién reunió los datos?, ¿a cuántas personas consultó?, ¿cuándo lo hizo?, ¿qué pregunta formuló? Si se dice que «el 80 % prefiere estudiar por la mañana», el resultado puede significar cosas distintas según se haya encuestado a 10 estudiantes de un curso o a una muestra amplia de varias escuelas.

«Tampoco debemos compartir datos personales sin cuidado».

¿Dónde la aplicamos?

En la educación

Una escuela puede registrar la asistencia, analizar los resultados de una evaluación o preguntar qué temas resultan más difíciles. Si observa que muchos estudiantes se equivocan al interpretar gráficos, puede dedicar más tiempo a practicar esa habilidad. Los datos orientan la enseñanza, pero es necesario escuchar también a los estudiantes y comprender el contexto de cada curso.

En la salud

El personal de salud estudia cuántas personas presentan una enfermedad, en qué lugares aparecen más casos y cómo evolucionan con el tiempo. También compara los resultados de tratamientos y campañas de prevención. Esta información ayuda a planificar servicios y distribuir recursos. Una cifra aislada no basta; hay que saber a qué población y período corresponde.

En la ciencia y el ambiente

Quienes investigan registran observaciones y mediciones, repiten experiencias y comparan resultados. Así pueden evaluar si una diferencia observada podría deberse al azar o no. Los registros de lluvia, temperatura o calidad del agua, por ejemplo, permiten estudiar cambios y orientar medidas para cuidar el ambiente.

En la sociedad, la economía y la política pública

Las encuestas y los censos ayudan a conocer cómo vive la población: cuántas personas necesitan transporte, vivienda o acceso a servicios. Las autoridades pueden usar esos datos para planificar escuelas, centros de salud y obras públicas, y luego comprobar si las medidas dieron resultado. En economía se estudian, entre otros aspectos, los precios, el empleo y la producción. Para comparar grupos o años, debemos conocer cómo se obtuvieron los datos.

La sociología utiliza encuestas y otras fuentes para estudiar hábitos, relaciones y cambios sociales. Por ejemplo, puede investigar cuánto tiempo dedican distintos grupos al estudio, al trabajo o al cuidado de otras personas. Presentar solo un promedio puede ocultar diferencias relevantes; por eso conviene mirar también cómo se distribuyen los datos.

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Para pensar y calcular

Una escuela consultó a 40 estudiantes sobre el lugar donde prefieren estudiar: 18 eligieron su casa, 12 la biblioteca y 10 el aula.

1. Organiza las respuestas en una tabla con dos columnas: lugar y cantidad de estudiantes. Agrega una fila para el total.

2. Calcula qué porcentaje del grupo prefirió estudiar en la biblioteca y qué porcentaje eligió su casa.

3. Un titular afirma: «Todos los estudiantes prefieren estudiar en su casa». ¿Es correcto? Explica tu respuesta usando los datos.

4. Si quisiéramos conocer la preferencia de todos los estudiantes de la ciudad, ¿bastaría con consultar a este grupo? ¿Qué habría que considerar?