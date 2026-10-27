Estadística. Frecuencia relativa, absoluta y porcentual

Frecuencia absoluta

- Es el número de veces que se repite un dato.

- Los datos recopilados suelen ser numerosos, por lo que es necesario organizarlos y presentarlos de manera clara y resumida para facilitar su interpretación.

- Las tablas de frecuencia permiten organizar y resumir los datos para facilitar su lectura e interpretación.

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Frecuencia relativa

- Es el cociente entre la frecuencia absoluta y la cantidad total de datos.

- Este dato es muy importante porque relaciona la frecuencia de la variable considerada con el total de la población estudiada.

Frecuencia porcentual

- Es la frecuencia relativa expresada en término de porcentaje.

Ejemplo

Se realizó una encuesta a 50 estudiantes para conocer cuántos libros habían leído durante los últimos tres meses. Los resultados se organizaron en la siguiente tabla:

Observación: la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de estudiantes encuestados. Para calcular la frecuencia porcentual, se multiplica la frecuencia relativa por 100. Por ejemplo, los 12 estudiantes que leyeron dos libros representan el 24 % del total.

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Para practicar

Durante el mes de agosto, se han registrado en Concepción las siguientes temperaturas mínimas: