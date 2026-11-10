Estadística. Tipos de representaciones gráficas

La representación gráfica permite presentar los datos de una investigación de forma clara y visual. Su objetivo es ofrecer una visión general de la información y facilitar su comprensión, complementando los datos numéricos y las tablas.

Los gráficos ayudan a comparar resultados, identificar tendencias y reconocer regularidades que pueden pasar inadvertidas al observar únicamente los números. Además, permiten recordar con mayor facilidad la información presentada. Sin embargo, su análisis debe acompañarse de los datos originales y del contexto de la investigación para evitar interpretaciones equivocadas.

Un buen gráfico debe ser comprensible por sí mismo. Para ello, debe incluir un título claro, las etiquetas necesarias, las unidades de medida y, cuando corresponda, una leyenda y la fuente de los datos. También puede acompañarse de un breve texto que explique su propósito y destaque los principales resultados.

Las representaciones gráficas pueden utilizar elementos geométricos, como barras, líneas y sectores circulares, o dibujos y símbolos relacionados con el tema, como ocurre en los pictogramas. En todos los casos, deben respetar las proporciones de los datos y transmitir la información con claridad, sin distorsionarla.

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Tipos de representaciones gráficas

Para representar gráficamente los datos estadísticos, debemos elegir el tipo de gráfico más adecuado según las características de los datos y la información que deseamos comunicar. A continuación, se describen las principales representaciones gráficas.

Gráficos de variables cualitativas

Una variable estadística es cualitativa cuando describe una característica o un atributo de los elementos de una muestra, en lugar de expresar una cantidad o una medida. Algunos ejemplos son el color de ojos, el estado civil o el medio de transporte utilizado.

Entre las representaciones gráficas utilizadas para presentar datos cualitativos se encuentran:

- Diagrama de barras o de rectángulos

- Diagrama de sectores circulares

- Pictograma

- Perfil ortogonal

- Cartograma

- Perfil radial

Diagrama de barras

El diagrama de barras es una representación gráfica que utiliza un sistema de ejes cartesianos. En el eje horizontal o de abscisas se ubican las categorías de la variable, y en el eje vertical o de ordenadas se indican sus frecuencias.

Cada categoría se representa mediante una barra rectangular de igual ancho y de altura proporcional a su frecuencia absoluta. Las barras se dibujan separadas entre sí para distinguir las categorías.

Ejemplo

Los estudiantes del noveno grado realizaron una excursión al Chaco con la profesora de Ciencias Naturales para observar las especies animales que habitan en la región. Observaron anfibios, reptiles, aves y mamíferos, cuyo recuento ha sido el siguiente:

- Anfibios: 7

- Reptiles: 10

- Aves: 23

- Mamíferos: 11

Construimos el diagrama de barras (rectángulos) correspondiente. En el eje de abscisas, las diferentes especies y en el eje de ordenadas, los valores numéricos.

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Para practicar

Representa en un diagrama de barras los datos que se presentan a continuación que están relacionados a la temperatura registrada en 6 ciudades distintas el último día del mes de setiembre.