Desafío 1

Diego colocó 25 fichas sobre la mesa, como aparece en la figura de abajo. Carlos sacó todas las fichas necesarias para que, en cada fila, en cada columna y en las diagonales principales queden solamente dos fichas. Intenta probar cuál fue el resultado que obtuvo Carlos.

Desafío 2

Se construyó un cuadrado usando 8 fichas de dos juegos de dominó iguales como se ve en la figura de abajo. Se sacaron cuatro de ellas y se dejaron marcados sus lugares. Vuelve a colocar las fichas en sus lugares de modo que la suma de los puntos en cada fila, en cada columna y en cada diagonal principal sea la misma.

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Desafío 3

Paco ordenó los números de abajo según una regla que él mismo estableció. Descubre la regla que usó Paco para ordenar los números.

Desafío 4

Completa las casillas en blanco. Para averiguar los números, debes multiplicar los valores de las casillas que tienen por encima (excepto para las casillas de la primera fila).