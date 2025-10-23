Retail S.A. aclara informaciones falsas sobre actuaciones de la CONACOМ.

En este sentido, queremos expresar lo siguiente:

Informe sin sanción ni acusación formal: El Estudio de Condiciones de Competencia (ECC N.° 1/2025) no constituye una sanción ni una acusación formal, sino un análisis técnico de carácter preventivo.

Este estudio no impone medidas ni determina responsabilidades, sino que forma parte del trabajo habitual de revisión de mercado que realiza la CONACOM.

Desde Retail S.A. colaboramos activamente con la autoridad, poniendo a disposición toda la información solicitada, y continuamos revisando nuestros procesos internos para asegurar el pleno cumplimiento de la normativa vigente y de los principios de libre competencia.

Falsa acusación sobre modificación unilateral de condiciones: Negamos categóricamente haber modificado unilateralmente las condiciones comerciales con nuestros proveedores.

Todas las relaciones comerciales se rigen por contratos formales, vigentes y consensuados, en estricto cumplimiento de la legislación paraguaya.

Cada cambio o actualización de condiciones se realiza mediante acuerdos mutuos y comunicación previa, asegurando transparencia, previsibilidad y trato equitativo.

Apoyo constantea productores nacionales y mipymes: Desde hace décadas mantenemos una política activa de impulso a la producción nacional, brindando espacio, visibilidad y oportunidades a productores locales y mipymes paraguayas, que constituyen la base de nuestra cadena de abastecimiento.

A través de acuerdos de largo plazo y condiciones comerciales sostenibles, fomentamos la formalización, el crecimiento y la competitividad del sector nacional, generando empleo y fortaleciendo la economía local.

Falsa acusación sobre solicitud de información de competidores: Rechazamos enfáticamente haber solicitado facturas de costos, Retail S.A no accede, ni ha accedido, a información sensible del mercado, ni realiza prácticas que afecten la libre competencia.

Cualquier observación que realizamos proviene de fuentes públicas, datos y estudios de mercado legítimos, conforme a los estándares nacionales e internacionales del sector retail.

Falsa acusación sobre el impacto de las políticas comerciales en los precios: Es falso que las políticas comerciales de Retail S.A. tengan un impacto negativo en los precios para el consumidor.

Por el contrario, nuestras acciones buscan mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y ofrecer precios más competitivos y accesibles, brindando oportunidades a todos los proveedores.

Cumplimiento de condicionamientos: En relación con el sumario de Investigación (RDAL N.° 87/2025), hemos cumplido íntegramente los compromisos asumidos en la operación de concentración previamente autorizada.

Toda la documentación que acredita nuestra observancia será presentada ante la CONACOM, cuando así sea requerido dentro del marco de un proceso administrativo.

Confiamos en que esta instancia permitirá esclarecer los hechos y confirmar nuestra actuación conforme a derecho.

Condiciones actuales del mercado: La declaración de posición dominante emitida por la CONACOM en 2022 a Retail S.A., no refleja las condiciones actuales del mercado paraguayo, hoy altamente competitivo y dinámico, con la participación de múltiples cadenas nacionales e internacionales, tanto en el canal físico como en el digital.

Tanto la expansión de los diferentes jugadores que componen el mercado, como la competencia efectiva existente demuestran que no existe concentración ni control del mercado por parte de Retail S.A., sino un entorno donde el consumidor dispone de diversas opciones y emblemas para elegir libremente.

Desde RETAIL reafirmamos que todas nuestras acciones se encuentran enmarcadas dentro de la ley, en estricto cumplimiento de la Constitución Nacional y de las disposiciones de la CONACOM.

Continuaremos colaborando de manera abierta y constructiva, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la integridad y la competencia leal, fortaleciendo relaciones de confianza y respeto con nuestros proveedores, clientes, colaboradores y con la sociedad paraguaya en su conjunto, a través de una política responsable que genera más de 8.500 empleos directos y alrededor de 25.000 indirectos, Retail S.Á. reafirma su aporte al desarrollo económico y social del país.