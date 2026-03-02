Comunicado oficial de Laboratorio de Productos Éticos

En línea con nuestra misión de ofrecer productos de la más alta calidad y eficacia, queremos asegurar al público en general que ningún producto farmacéutico es ni será lanzado al mercado sin haber obtenido previamente la aprobación de las autoridades regulatorias internacionales competentes.

Entendemos que la comunicación sobre nuestros avances y futuros lanzamientos puede generar expectativas.

Es importante aclarar que dichas comunicaciones tienen un carácter puramente informativo.

Su objetivo es dar a conocer los esfuerzos en investigación y desarrollo que nuestro equipo de profesionales realiza constantemente para brindar soluciones innovadoras para la salud.

Cada producto que lleva el nombre del Laboratorio de Productos Éticos es el resultado de un riguroso proceso de investigación, desarrollo y control de calidad, que culmina con la validación y aprobación por parte de los organismos de salud correspondientes.

Este es nuestro pacto con la confianza que la comunidad médica y los pacientes depositan en nosotros.

Continuaremos trabajando con la máxima transparencia y responsabilidad, manteniendo a la comunidad informada sobre nuestros proyectos, siempre en el marco del más estricto cumplimiento de las normativas que garantizan la seguridad y eficacia de cada uno de nuestros medicamentos.

Laboratorio de Productos Éticos