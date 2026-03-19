Comunicado a la opinión pública de la Universidad Interamericana

Ambas entidades son instituciones completamente independientes, creadas por normativas legales distintas, con autoridades, estructuras organizativas y responsabilidades propias, sin vinculación alguna entre sí.

Nuestra casa de estudios se destaca por su intachable imagen, y por no tener ningún antecedente negativo a lo largo de su existencia.

El proyecto de habilitación de la carrera de Medicina de la Universidad Interamericana está previsto únicamente para su sede central sito en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde se cuenta con la infraestructura, el plantel docente y el equipo administrativo necesarios para una formación médica de calidad.

Cabe señalar que este proyecto no es reciente. El mismo fue presentado inicialmente en el año 2019 y contaba con un alto grado de avance en su proceso de evaluación.

Sin embargo, la pandemia del COVID-19 obligó a suspender temporalmente su tramitación, la cual fue retomada posteriormente en el año 2024.

Esto demuestra que la institución lleva más de siete años trabajando responsablemente en este proceso.

Igualmente, corresponde aclarar que la Universidad Interamericana desde su creación hasta la actualidad no ha implementado la carrera de medicina, mucho menos convocado o matriculado, respetando estrictamente los procedimientos legales y regulatorios vigentes.

Finalmente, reafirmamos que las universidades de gestión privada contribuyen al desarrollo del país mediante la generación de empleo, la inversión en educación superior y la formación de profesionales, sin representar una carga para el presupuesto público.

La Universidad Interamericana ratifica su compromiso con la transparencia, la legalidad y la excelencia académica.

Dr. MIGUEL CACERES

RECTOR UNIVERSIDAD INTERAMERICANA