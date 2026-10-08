Comunicado institucional de Transportadora Binacional S.R.L.

1. El vehículo realizó un viaje comercial a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, transportando mercadería lícita, debidamente documentada y en cumplimiento de la normativa aduanera y de transporte internacional vigente, extremo que fue reconocido en el propio informe oficial de la SENAD. Para el viaje de retorno, la empresa no despachó ni autorizó carga alguna.

2. Transportadora Binacional S.R.L. rechaza de manera categórica toda vinculación con actividades ilícitas. La sustancia incautada fue hallada oculta en la cabina del vehículo, sin conocimiento de la empresa, la cual es, en esta circunstancia, parte perjudicada por el uso indebido de los bienes afectados a su operación.

3. La empresa ha resuelto presentarse espontáneamente ante el Ministerio Público a fin de ponerse a su entera disposición y ofrecer toda la colaboración que le sea requerida, incluyendo la documentación del viaje, los registros completos del sistema de rastreo satelital de la unidad, la información relativa a su personal y el acceso a sus instalaciones. Confiamos plenamente en que la investigación fiscal permitirá esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades individuales que correspondan.

4. En respeto al principio de presunción de inocencia y a la reserva propia de la investigación penal, la empresa no emitirá juicios sobre su colaborador involucrado, y adoptará, respecto de la relación laboral, las medidas que la legislación vigente autorice conforme avancen las actuaciones.

5. Con 25 años de trayectoria en el transporte nacional e internacional de cargas, Transportadora Binacional S.R.L. ha construido su prestigio sobre la base de la legalidad, la transparencia y el estricto cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades de los países en los que opera. Reafirmamos nuestra política de tolerancia cero frente a cualquier conducta ilícita y el reforzamiento de nuestros protocolos internos de control de unidades en frontera y de verificación de personal.

6. La empresa se reserva el ejercicio de las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables del uso indebido de los bienes afectados a su operación, así como frente a cualquier publicación que en adelante le atribuya falsamente participación en los hechos, conforme al art. 28 de la Constitución Nacional.

Asunción, 7 de octubre de 2026.

Gerencia

TRANSPORTADORA BINACIONAL S.R.L.