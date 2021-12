Coronavirus: Un año con cifras récord, sin medicamentos y el alivio de las primeras vacunas

Enero arrancaba con 417 nuevos infectados de coronavirus. El 1 de enero de 2021 el Ministerio de Salud reporta 417 pacientes que dieron positivo a las pruebas de coronavirus. La suma total de afectados desde el primer caso notificado en marzo de 2020, ascendía a 108.349.

A fines del primer mes del año se anunció: 500 vacacionistas serán multados por no realizarse el test al volver al país.

El Ministerio de Salud informa que cuenta con una lista de 500 personas que no presentaron los resultados del test de RT-PCR al volver de sus vacaciones, tal y como se comprometieron al firmar una declaración jurada. Los nombres serán remitidos al Ministerio Público para dar cumplimiento a la multa establecida por la violación de este requisito obligatorio para viajar.

No teníamos medicamentos

El 4 de febrero Joel Oviedo dijo: “Cuando el Presidente me dijo ‘yo no soy médico’ me sentí impotente”

Joel Oviedo (62) vive en Villarrica en la misma casa que su hermano Adalberto Oviedo (64), quien estaba con COVID. Adalberto quedó luego intubado en el Hospital Regional de Villarrica donde se inauguraba un parque sanitario con la presencia del presidente Mario Abdo. Joel impulsivamente llegó hasta el mandatario y clamó por su ayuda porque su hermano se encontraba en terapia intensiva y necesita medicamentos caros que ya no podía comprar.

El presidente Abdo, en plena inauguración del parque sanitario en el Hospital de Villarrica, le respondió a Joel: “No soy médico de acá, no sé qué insumos faltan” y se dio vuelta y se retiró.

Las primeras vacunas

El 18 de febrero llegaron las primeras dosis de la vacuna Sputnik V al Paraguay.

La ansiada vacuna contra el covid llegó a tierra guaraní por medio de un larguísimo vuelo que partió de Moscú e hizo escala en Estados Unidos y Colombia. Fue el primer lote y la cantidad era ínfima -4.000 vacunas- debido a nuestra población de 7 millones de habitantes.

Estas vacunas Sputnik V fueron inoculadas al personal de salud de terapia intensiva y eran parte del millón de unidades que corresponde a una negociación bilateral con la Agencia de Cooperación Rusa y el gobierno paraguayo.

Renuncia el ministro Mazzoleni

El 5 de marzo de 2021 Mazzoleni confirma su renuncia. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmó que -luego de reunirse con el presidente Mario Abdo Benítez- finalmente decidió presentar su renuncia debido a la “crispación” generada en el marco de la falta de medicamentos para pacientes internados.

De acuerdo a la línea de sucesión, el viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social, Julio Borba, quedó como ministro interino y luego fue confirmado.

Medidas sanitarias se extendían

El 16 de abril de 2021 un nuevo decreto extendía las medidas sanitarias. El horario de circulación estaba restringido hasta la medianoche y no se permitían reuniones ni aglomeraciones.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, extendió un decreto con las medidas restrictivas sanitarias por la pandemia del coronavirus. El horario de circulación se mantenía de 05:00 a 23:59, de lunes a domingo.

Fallecían 1.200 personas por semana

Paraguay se vistió de luto por covid-19 en el mes de junio de 2021. En nuestro país, 1.200 personas fallecían por semana, víctimas del coronavirus. Faltaban camas de internación, oxígeno, medicamentos y vacunas, mientras el Gobierno Nacional no brindaba respuesta a un pueblo que clamaba por esos elementos básicos de supervivencia.

Salud Pública informa hoy que el país cuenta con 756 camas de terapia intensiva y alrededor de 4.000 lugares de internación para casos respiratorios en sala común. De estos sitios el 100% de los lechos en cuidados intensivos se encontraban ocupados en ese momento, así como alrededor del 80% de las camas generales.

“Covax no funcionó”

El 26 de julio, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, reconoció que el mecanismo Covax, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la provisión de vacunas contra el COVID-19, “no funcionó”.

Paraguay acordó con el mecanismo Covax la compra de 4.300.000 vacunas, de las cuales solo enviaron 340.800 dosis. Para ello hizo un adelanto de casi US$ 7.000.000, posteriormente se pagaron otros costos de envío y anticipos. El saldo restante es de unos US$ 35.000.000 a pagar.

El Presidente también agradeció a los países que enviaron cientos de miles de dosis como donación y especialmente a los Estados Unidos, que entregó a Paraguay una primera donación de 2.000.000 de dosis de vacunas Pfizer para inmunizar a 1.000.000 de paraguayos, era un soplo de alivio para un país sin vacunas.

Gran parte de las dosis recibidas fueron donadas por países como Chile, Emiratos Árabes, India, México, Uruguay, Catar y, principalmente, Estados Unidos.

Primer día sin fallecidos

El 25 de septiembre fue un día histórico, luego de meses fue el primer día sin fallecidos por covid-19 y en el informe se mencionaba que los nuevos infectados eran 25. Las vacunaciones comenzaron a hacer efecto. Así, Paraguay registró 16.188 muertes y 459.804 contagiados desde el comienzo de la pandemia en 2020. Las autoridades sanitarias insisten en la vacunación y en seguir con los cuidados ante la posibilidad del ingreso de una tercera ola.

Argentina abre frontera con Encarnación

El 19 de octubre de 2021 tras un año y siete meses, finalmente Argentina abrió nuevamente la frontera con Encarnación.

Con mucha expectativa y pese a las restricciones impuestas por el Gobierno argentino, el puente San Roque González de Santa Cruz se reabrió y desde ese día se permite el paso desde ambos lados. En un principio el cruce tenía un límite de 800 personas que cumplan todos los requisitos, como la presentación de un test PCR.

Escándalo por mala utilización de recursos

EL 3 de diciembre de 2021 Concejales de Asunción analizan la situación del intendente reelecto Óscar Nenecho Rodríguez y no descartan pedir la intervención a su administración. La Contraloría General de la República confirma las irregularidades cometidas por el jefe comunal entre marzo y diciembre de 2020, en compras directas realizadas alegando emergencia sanitaria por covid.

Por ejemplo, la comuna debería haber recibido un aparato de presión con estetoscopio de la marca Sugama, de procedencia china. Sin embargo, recibió uno de la marca ABN, procedente de Indonesia.

La municipalidad pagó por saturómetros de la marca Biolight, de procedencia china; pero recibió de marcas como Oximeter y Choice Med. Los documentos no revelan la procedencia de estos dos últimos.

Las irregularidades llegaron al punto de que la comuna recibió incluso balones de oxígeno cuyas marcas no se pudieron distinguir.

Ómicron en Paraguay

El 27 de diciembre se confirmaron los tres primeros casos de Ómicron. Autoridades sanitarias informaron el hallazgo de los primeros tres casos de la variante ómicron en Paraguay. Los mismos corresponden a paraguayos infectados durante viajes al exterior.

La ómicron despierta gran preocupación entre las autoridades sanitarias debido a su elevada contagiosidad, aunque se estima que los cuadros de estos casos son menos severos, principalmente en vacunados con esquema completo.

Cifras del covid

El ministerio de Salud comunicó que a falta de tres días por concluir el año, hasta el 28 de diciembre, fallecieron por covid: 16.616 personas, afectando especialmente a los no vacunados. Un total de 447.783 personas se recuperaron de la enfermedad, mientras que el total de confirmados es de 465.824 personas.

Vacunas

3.469.821 personas recibieron la primera dosis.

2.948.027 personas ya tienen la segunda dosis.

415.769 cuentan con el refuerzo o tercera dosis.