SOS H2O - Covid-19: Todos somos responsables

La crisis del agua potable golpea fuertemente al mundo en el contexto de la pandemia del coronavirus, y el caso paraguayo, que tiene uno de los mayores índices de agua dulce per cápita en el mundo, no es una excepción. En los últimos días, se reportan fallas en el servicio de la Essap en varios puntos del territorio nacional, pero no es menos cierto que hace años se enfrentan dos grandes problemas en que todos tienen responsabilidad y que, a su vez, impiden el acceso eficiente al líquido vital: la contaminación y el uso irracional.