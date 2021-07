“Ver más allá” de la ceguera

El día Mundial de la Visión se recuerda anualmente el segundo jueves de octubre y su objetivo principal es fijar la atención en la ceguera, la discapacidad visual y la rehabilitación de los discapacitados visuales. En el mundo, 8 de cada 10 personas ciegas en el mundo es no vidente por causas reversibles, es decir, pudieron haberlo evitado con diagnóstico y detección precoz. Nuestro país no escapa a esta realidad, ya que las cataratas no operadas son la principal causa de ceguera.

Según explicó la doctora Luz Marina Quintana, directora del Programa Nacional de Salud Ocular del Ministerio de Salud, se requiere realizar 3.000 cirugías por millón de habitantes y “considerando que Paraguay tiene 7 millones de habitantes, se tienen que operar al menos 21.000 pacientes por año, pero no llegamos. Estamos por 14.000 cirugías al año”, reconoció.

Prosiguió diciendo que se considera que el 0.4 % de toda la población de Paraguay tiene un tipo de ceguera, “pero eso aumenta bruscamente a partir de los 50 años con cataratas porque está relacionada con la edad”. Agregó que la catarata es la principal causa de ceguera en adultos, mientras que en los niños es la retinopatía del prematuro.

Víctor Cerda, de la Fundación Visión, explicó que en nuestro país la distribución de la medicina en general está centralizada en grandes centros urbanos que son tan solo tres o cuatro, por lo que para la gente que está en el interior, que no saben que tienen cataratas u otras afecciones, el mayor problema es el acceso al sistema de salud y la capacidad de conocer de qué se trata. “Muchos incluso saben que tienen cataratas y que se puede solucionar. Desde la perspectiva del paciente, se trata de un día de cirugía y al día siguiente ya me voy a mi casa”, detalló y a renglón seguido lamentó: “La gente no tiene donde acudir, hay tres o cuatro lugares máximo”. Estos son el IPS, Hospital de Clínicas, el Hospital Nacional, las Fuerzas Armadas.

En este punto, la Dra. Quintana señaló que si bien la mayoría de los servicios están concentrados en Asunción, el Ministerio de Salud cuenta con una clínica móvil y servicios de consulta que van al interior del país durante todo el año. Además aseguró que desde la creación del Programa de Salud Ocular se montaron varios puntos de servicios oftalmológicos a nivel país, que se encuentran en Pedro Juan Caballero, Curuguaty, Villarrica, Caaguazú, Presidente Franco, Carapeguá, San Ignacio, Pilar, Itapúa (Hospital Regional) y María Auxiliadora.

A nivel Central y capital en Reducto, Luque, consultorios en el Centro de Salud N°3, se hacen consultas generales. Pero de acuerdo a la comoplejidad se los deriva a centros de alta complejidad.

La directora explicó que otro punto abordado este año en conmemoración al Día de la Visión, es la retinopatía del bebé prematuro, cuadro que se da ya que la retina no está totalmente desarrollada en el caso de prematuros y no puede desarrollarse sin cuidado necesario o si no se les da la dosis necesaria de oxígeno. Aclaró sin embargo, que si se diagnostica a tiempo, se le puede instaurar un tratamiento ya sea con láser, cirugía, etc., para prevenir la ceguera. “Es evitable, pero una vez instalada, es irreversible”, advirtió.

Al respecto, Cerda explicó que este factor está muy lejos de ser tratado satisfactoriamente. Se calcula que Paraguay tiene al menos 8.000 niños nacidos prematuros por año. “Es una estimativa mundial que alrededor del 30% de los bebés prematuros tienen alta probabilidad de desarrollar retinopatía del prematuro”, informó.

Informó que infelizmente nuestro país no está preparado para la prevención de este tipo de afección en los bebés. Comentó que el año pasado la Fundación Visión hizo un trabajo de detección de retinopatía del prematuro y de tratamientos, pero llegaron a tan solo 500 prematuros de los cuales más de la mitad -300- necesitó un tratamiento.

A su criterio, si bien se necesita invertir en más infraestructura para curar los ojos ciegos, lo primordial sería que los fondos se centren en la prevención.

Otro punto que destacó es que en Paraguay, sólo el 30% de la población cuenta con cobertura médica (IPS, seguros privados), mientras que el restante 70% está desprotegido, sin posibilidad de tratamientos complejos que generalmente son costosos, como lo son generalmente los problemas de vista.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay 280 millones de personas ciegas en el mundo de los cuales más del 90% está en países en vías desarrollo.

Durante el mes de octubre se organizan varias actividades de cara al Día Mundial de la Visión.

El 11 y 12 de octubre se llevan a cabo jornadas de cirugías de cataratas para personas de escasos recursos del departamento Central. Informaciones al (0981) 154-550, con Karina Cáceres, y al (0985) 664-894, con Enzo Ortigoza.

Los días 12 y 26 de octubre habrá atención oftalmológica en conjunto con el Club de Leones de Salto del Guairá. Para mayor información, comunicarse con Jesús Falcón, administrador de la Clínica de la Fundación Visión en Ciudad del Este, al (0986) 153-829.

El 12 de octubre se llevará a cabo una cena a beneficio para recaudar fondos, actividad que se realiza de forma anual. Para informaciones y reservas, comunicarse a los números (021) 580-202 / (0982) 113-996.

El 18 y 19 de octubre se llevarán a cabo actividades similares junto con el Club de Leones. Para más informaciones, los interesados pueden comunicarse con el doctor Alejandro Panotto, administrador de la Clínica de Fundación Visión en Coronel Oviedo, al (0986) 966-530.

Del 23 a 25 de octubre, el equipo de estará realizando consultas rurales en Itapúa para detección de cataratas y otras discapacidades en adultos mayores. Informaciones al (0981) 229-456, con la Sra. Aleydis Vera, coordinadora de Salud Comunitaria.