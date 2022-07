Moria recuerda su paso por “El Buen Pastor” y anuncia que volverá a Paraguay

Tras una década del escándalo desatado por el robo de joyas, que involucró a la vedette argentina, Moria Casán, esta recordó su paso por la penitenciaría “El Buen Pastor” donde estuvo recluida en diciembre de 2015.

La artista utilizó sus redes sociales para mencionar un artículo de ABC Color, al respecto de los 10 años del lío con las joyas, que usó en un show presentado en la Conmebol y se pronunció sobre el tema. Según dijo, si tuviese que elegir “otra nacionalidad”, elegiría la paraguaya, por lo bien que la trataron.

“Ya pasaron 10 años, que bueno que me lo recuerden porque yo no lo tengo, ni presente, ni pasado, ni futuro ja! si tuviera que elegir otra nacionalidad elegiría la paraguaya por lo divino que me trataron, mimaron y cuidaron!!! (sic)”, expresó la vedette en Twitter.

Casán siguió su mensaje enviando sus afectos a las funcionarias y las reclusas de la penitenciaría de mujeres y también anunció que volverá a nuestro país para presentar su obra “Julio César”.

“Aguanten mis amigos paraguayos! Pronto iremos con JULIO CESAR! kisses especiales a MIRIAM ARECO y al correccional del BUEN PASTOR #MiSPA predilecto!!! (sic)”, manifestó.

Una déca del escándalo de las joyas robadas

El 28 de julio de 2012, Moria Casán fue detenida en el aeropuerto Silvio Pettirossi, cuando intentó regresar a su país. Fue aprehendida por la desaparición de unas joyas, valuadas en miles de dólares, que le prestó el empresario Juan Armando Benítez Gil, dueño del local “Armando Joyas”.

Las joyas robadas eran una gargantilla blanca con detalles de zafiros azules, que costaba 70.000 dólares, y un par de aros de cuello blanco con detalles de zafiros azules, valuados en 12.000 dólares, que le prestó el empresario Juan Armando Benítez Gil. Luego de declarar ante la Fiscalía, la artista volvió a Argentina.

En Paraguay se abrió un proceso en su contra por apropiación, en el que también fueron incluidos el asistente de Moria, Aldo Alexis Sotto, alias Galo, y el mánager de la artista, Luciano Garbellano.

Finalmente, Moria fue recapturada el lunes 14 de diciembre de 2015, cuando retornó a Paraguay para blanquear su situación procesal que ya llevaba vigente más de tres años. Salió una semana después y volvió a su país.

El marzo de 2016, cuando tuvo que venir a Paraguay para su comparecencia trimestral por el caso de las joyas, Moria Casán visitó a sus excompañeras de prisión en el Buen Pastor.

