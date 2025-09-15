Owen Cooper, el actor más joven en ganar un Emmy en la historia

Ayer domingo, en el Peacock Theater de Los Ángeles, Owen Cooper hizo historia al levantar el Emmy a mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión gracias a su interpretación de Jamie Miller, un adolescente acusado de asesinato en el drama psicológico Adolescence. Con tan solo 15 años, Cooper superó el récord que desde 1973 ostentaba Scott Jacoby, quien ganó a los 16 años por That Certain Summer.

En su emotivo discurso, el actor animó a los jóvenes a seguir sus sueños: “Si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa en la vida. ¿A quién le importa si te avergüenzas? Todo es posible”, afirmó visiblemente emocionado. También agradeció a su familia, amigos y compañeros de rodaje: “Puede que mi nombre esté en este premio, pero en realidad pertenece a la gente detrás de la cámara”.

La serie británica, compuesta por cuatro episodios grabados en plano secuencia, fue una de las triunfadoras de la noche, sumando seis galardones, entre ellos mejor miniserie, mejor actor protagonista para Stephen Graham y mejor actriz de reparto para Erin Doherty. Adolescence se confirma así como una de las producciones más impactantes de Netflix en 2025.

Cooper venció en la categoría a rivales de peso como Bill Camp y Peter Sarsgaard (Presunto inocente), Rob Delaney (Dying for Sex) y el español Javier Bardem, nominado por su papel en Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez. Bardem, uno de los protagonistas de la ceremonia, aprovechó su paso por la alfombra roja para realizar una denuncia política al portar un pañuelo palestino y hablar sobre la situación en Gaza.

Dónde ver <i>Adolescence</i>

La serie Adolescence, que arrasó en los Emmy 2025 y le dio el histórico premio a Owen Cooper, está disponible en Netflix.