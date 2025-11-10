Muestras colectivas abren sus puertas en Asunción y Villa Hayes

Obras de diversos artistas visuales serán parte de dos exposiciones colectivas que serán habilitadas este martes 11. En la Galería Agustín Barrios del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos) se presentará “Conjunciones”, mientras que en el Centro Cultural Melodía se habilitará la muestra “Identidad en tránsito”.

La muestra en Villa Hayes se habilitará a las 10:00 y presentará las obras de Miguel Ángel Rodríguez, César Salinas y Malhi Cáceres, en el marco de la conmemoración del 147° aniversario del Laudo Hayes.

La exposición cuenta con un texto curatorial de Lizza Vacchetta. “En un tiempo marcado por la fluidez de fronteras, la intersección de culturas móviles y la hibridación constante entre lo analógico y lo digital, ‘Identidad en tránsito’ se erige como un taller de exploración poética y conceptual de notable resonancia", destacó.

Añadió que la exposición “propone un itinerario sensorial y cognitivo, una experiencia que nos enfrenta a la interrogante primordial de quiénes somos y cómo nos reconocemos en la marea perpetua de lo mutable”.

La muestra permanecerá habilitada hasta el viernes 21 de noviembre y podrá ser visitada de lunes a sábado de 9:00 a 11:30 y de 13:30 a 18:00.

La muestra “Conjunciones” será inaugurada a las 19:30, con obras de 28 artistas paraguayos y extranjeros radicados en nuestro país. La exposición, organizada por Horacio Guimaraens, propone un recorrido visual por obras de arte figurativo hasta abstracto en óleo, acrílico, acuarela, técnicas mixtas y esculturas.

Entre los artistas que integran esta exposición están Alejandro Borja, Alexander Suricoma, Ana Liz Resquín, Andy Royg, Belinda Uber, Carolina Berni, Celia Vera, y Clara Alegre, Claudia Maza, Diana Chávez, Elena Sachero, y otros.

La muestra podrá ser visitada desde el miércoles 12 hasta el viernes 21 de noviembre, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00, con acceso libre y gratuito.