“Enredadas”: comedia teatral que aborda la salud mental femenina

La escena teatral del sur del país suma una nueva propuesta con identidad regional y contenido social. Se trata de Enredadas, una comedia de coproducción entre Paraguay y Argentina que llegará a Encarnación con una temporada de cinco funciones entre enero y febrero de 2026, en el Auditorio Paraná, ubicado sobre Jorge Memmel esquina Mariscal Estigarribia.

Las funciones se realizarán todos los viernes a las 20:30, con estreno oficial el 16 de enero, y continuarán los días 23 y 30 de enero, y 6 y 13 de febrero. Las entradas ya se encuentran a la venta en la Academia Rocemi, en la planta baja del Auditorio Paraná, y a través de los números habilitados por la producción. La obra es apta para mayores de 12 años y, tras su temporada en Encarnación, iniciará una gira por Argentina.

Las entradas están distribuidas en tres sectores: VIP Enredadas, G. 100.000; VIP Rubio Platino, G. 70.000; Corte Clásico (Generales), G. 50.000. Además, hay accesos promocionales para estudiantes en generales, de G. 30.000 y 2x1.

La obra, desarrollada por ROCEMI Producciones y Las Magnolias Troupé Artística, cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) y propone una reflexión cercana y contemporánea sobre la salud mental femenina, el autocuidado y los estereotipos que atraviesan a las mujeres en distintos momentos de sus vidas.

La obra

A través del humor y el drama, Enredadas narra las historias de tres mujeres de diferentes edades y contextos sociales cuyas vivencias se entrelazan por las imposiciones culturales sobre el “ser mujer”. La trama aborda temas como la sobrecarga emocional, los vínculos afectivos, la maternidad, el amor, el trabajo y la búsqueda de libertad personal, generando una identificación inmediata con el público desde la empatía y la risa.

La puesta en escena integra teatro, música y recursos audiovisuales, apostando a una experiencia dinámica y profundamente humana.

El proyecto se destaca además por estar escrito, dirigido y producido mayoritariamente por mujeres, con un equipo técnico conformado en su mayoría por profesionales femeninas, fortaleciendo así una perspectiva de género dentro del ámbito cultural.

El elenco está integrado por Lara Chamorro y Mara Portillo, de Paraguay, junto a la actriz argentina Veroka Fedeli, quien además es la dramaturga de la obra. La dirección está a cargo de Paola Figueroa, con asistencia de Noemí Brítez. La producción ejecutiva corresponde a Patricia Brítez.