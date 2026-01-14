Cine al aire libre: proyectarán la comedia “Charlotte” en la Costanera de Encarnación

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Encarnación organiza la actividad “Cine Nacional en la Costanera”, en la que proyectarán una comedia paraguayo-argentina de 2021 dirigida por Simón Franco y protagonizada por Ángela Molina.

Se trata de “Charlotte”, que narra la historia de una diva del cine olvidada que viaja a Paraguay, marcando un regreso importante para la producción nacional y abordando temas de la tercera edad y la perseverancia.

El evento es organizado por la Dirección de Turismo en el marco del proyecto “Ñande Cine”, en colaboración con la Secretaría Nacional de Turismo y la productora El Pasto del Vecino. El objetivo es promover el consumo del cine nacional y hacer accesibles piezas invaluables del arte audiovisual de nuestra región.

La proyección se realizará este jueves a partir de las 19:30, en el mirador de la Playa San José, con acceso libre y gratuito para el público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director de Turismo de Encarnación, Sergio Alviso, refirió que habrá sillas y colchonetas para el público, pero la invitación está abierta a que lleven sus propias sillas para mayor comodidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: FMK cantará en la costanera de Encarnación, mientras en el Carnaval Encarnaceno actuarán Brenno & Matheus

Charlotte

Esta cinta del género comedia y varios condimentos propios de drama, fue coproducida con Argentina, pero filmada íntegramente en escenarios de nuestro país. Fue grabada en Asunción y San Bernardino.

La trama trata de una olvidada diva del cine que se aventura a viajar a Paraguay cuando se entera de que el director que la llevó a la fama se dispone a filmar su última película en el Hotel del Lago. Acompañada de su asistente, a bordo de una casa rodante, emprende este viaje que le llevará a encontrar algo más que el papel que cree que le pertenece.

El reparto estuvo integrado, además, por Lali González, Nico García, Fernán Mirás, Gerardo Romano, entre otros.