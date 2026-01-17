Carnaval Encarnaceno 2026: Arrancó la noche inaugural de la edición 100

La fiesta más grande del país, el Carnaval Encarnaceno, comenzó este sábado 17 de enero, cuando se abrieron los telones del teatro a cielo abierto más imponente del país, el Centro Cívico Municipal, popularmente llamado sambódromo. El público deleitará a más de 1.000 artistas en pista en esta edición, que desde la primera jornada promete ser un éxito.

El evento es un espectáculo que conjuga diversos estilos artísticos en una pasarela de 400 metros. Los clubes diseñan alegorías que son conceptos que representan en la conjunción de más de 100 bailarines por cada tema. Cada representación tiene su propia banda de música y su batucada.

Además de la danza, que fusiona varios géneros con la samba, hay música en vivo, despliegues escénicos y majestuosas obras de arte plasmadas en trajes, espaldares, tocados, maquillajes y carros alegóricos.

Siete categorías y siete clubes

Los clubes participantes presentaron los temas de sus alegorías y sus figuras en competencia, que estarán en siete categorías: Diva, Musa, Emperatriz, Reina, Bastonera de Comparsa, Pasista Solista y Bastonera de Banda de Música. También competirán en las categorías de mejor comparsa, mejor batucada y mejor banda de música.

Esta noche, se presentarán seis de los siete clubes que participan del carnaval, debido a que este año, con la implementación de la quinta noche, en cada ronda habrá una comparsa que quedará “libre”. En la noche inaugural estará ausente el Club Pettirossi, uno de los campeones de la edición 2025, cuya figura principal es la actual reina del Carnaval Encarnaceno, Alejandra Montenegro.

Se espera, además, la presentación del grupo internacional brasileño Brenno y Matheus, durante la noche de Carnaval. Las próximas fechas para el Carnaval serán los sábados 24 y 31 de enero, y 7 y 14 de febrero.