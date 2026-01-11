Encarnación es turismo, playa, verano y vacaciones

La joya escondida del turismo en Paraguay es, sin dudas, la bella Encarnación, que cada año se destaca entre los destinos de verano en la temporada alta. Conocida popularmente como la “Perla del Sur” y bautizada por la gestión municipal como “Perla del Paraguay”, recibe a miles de personas que la eligen para sus vacaciones o una escapada de fin de semana, para vivir la experiencia inefable que ofrece la ciudad.

Para recibir los primeros minutos del año, casi 70.000 personas disfrutaron del espectáculo de fuegos artificiales a orillas del río Paraná, según estimaciones de la Dirección de Turismo de la comuna. Además, desde el miércoles hasta el domingo, las playas de la ciudad registraron un lleno total de veraneantes.

El sitio más concurrido es la playa San José, ubicada en el microcentro, sobre la avenida República del Paraguay. Tiene toda una gama de servicios para hacer placentera la estadía de los visitantes. Además, tiene una amplia capa de arena renovada, de color claro, que hace que se puedan capturar las mejores postales a orillas del imponente Paraná.

En el sitio se puede hallar canchas de deportes de playa, paseos en inflables acuáticos, moto acuática, hidropedal y otros atractivos para disfrutar de una manera diferente y divertida en el lugar. En el sector de la costanera hay parque para niños, equipos de gimnasia, baños sexados y paradores con todo tipo de bebidas y alimentos para los bañistas.

El acceso al agua se encuentra habilitado todo el año, de 7:00 hasta el anochecer. En verano, este período se extiende hasta las 19:00. Todas las playas de la ciudad cuentan con guardavidas certificados por la comuna.

Encarnación es fiesta y Carnaval

La temporada más esperada del año está por llegar a la nueva capital del verano, con muchas novedades y una semana extra para disfrutar del mejor espectáculo del país, en la pista a cielo abierto más grande de la región. En 2026 se espera una edición única del Carnaval Encarnaceno, que será la número 100 en toda su centenaria historia en la capital de Itapúa.

Las fechas oficiales que compondrán el calendario del Carnaval Encarnaceno 2026 se celebrarán los sábados 17, 24 y 31 de enero, y 7 y 14 de febrero. Entre las novedades destacadas para este Carnaval se encuentran las comparsas con mayor cantidad de bailarines en pista, por lo que cada club tendrá más de 100 artistas en cada alegoría. También la vuelta de imponentes espaldares de 4 metros y la ampliación de la capacidad del “sambódromo” hasta las 17.000 personas.

La edición 2025 llegó a su gran final con una multitudinaria asistencia que superó las 17.000 personas y, en las cuatro rondas, alcanzó el máximo de capacidad del sambódromo encarnaceno, totalizando más de 58.000 espectadores, que disfrutaron de esta gran fiesta.

Estudios realizados por la Universidad Nacional de Itapúa revelaron que en 2025 se generó un movimiento económico en la región de alrededor de US$ 16 millones, además de que aportó mano de obra y trabajo a diversos sectores de la economía local. Los turistas que vienen a los carnavales, en promedio, se quedan tres días en la ciudad y tienen un gasto promedio de G. 2.000.000, según estimaciones de los organizadores.

En paralelo, la empresa que tiene la concesión de la explotación publicitaria en las playas de Encarnación, Puerta del Sur S.A., y Cervepar S.A. organizan una serie de cinco conciertos abiertos y gratuitos al costado de la playa San José. La primera fecha será el 17 de enero, con la presentación de DJ Alan Gómez; el 24 de enero estará DJ Bresh; el 31 de enero llegará Damas Gratis; el 7 de febrero, Kchiporros; y el 14 de febrero, el cantante argentino FMK.

Encarnación es turismo

El gremio de hoteleros del departamento refirió que desde el miércoles 31 de diciembre hasta el domingo 4 de enero el sector funcionó al 100 % de su capacidad en Encarnación. Estiman que 4.000 camas componen la oferta en la capital de Itapúa, mientras que en todo el séptimo departamento serían superior a las 5.500.

Después del Mundial de Rally, la oferta creció un 10 %, lo que representa, en consecuencia, un crecimiento en el interés por hacer turismo en Encarnación. Del número total de hospedados, refieren que el 60 % serían connacionales que realizan turismo interno, mientras que el 40 % serían extranjeros.

El presidente de la Asociación de Hoteleros de Itapúa (Ashoit), Andy Sbardella, explicó que creció la cantidad de turistas extranjeros. De ese porcentaje, cerca del 20 % sería proveniente de Argentina, el 10 % de Brasil y el otro 10 % proveniente de otros países, entre ellos, principalmente de Europa y Estados Unidos.

Sobre los precios en hoteles, las habitaciones simples pueden hallarse con valores entre G. 220.000 y G. 500.000, mientras que las dobles oscilan entre G. 300.000 y G. 700.000. En el sector extrahotelero se encuentran habitaciones desde G. 120.000.

Encarnación es mucho más

La “Perla del Paraguay” ofrece lugares únicos para disfrutar en familia, para complementar la experiencias de las paradisíacas playas. A pocos metros de la playa San José está el museo Memoria Viva, dentro del monumento al ex Molino Harinero San José. Cuenta con piezas y muestras fotográficas del pasado de la ciudad, principalmente de la transformación que sufrió tras la inundación por el embalse generado con la puesta en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). El acceso es libre y gratuito. Los horarios habilitados al público son de lunes a viernes, de 7:00 a 17:30.

Al otro extremo de la playa, en la intersección de la avenida Costanera y la avenida José Gaspar Rodríguez de Francia, dentro de la réplica de la Estación del Ferrocarril, se encuentra el Museo Ferroviario de Encarnación. Permanece abierto al público de lunes a viernes, de 7:00 a 17:30, mientras que los sábados y domingos, de 13:00 a 17:30.

Otros sitios únicos en la ciudad para los más pequeños y amantes de la naturaleza: el Minizoológico Juan XXIII ofrece una vista de especies nativas que están resguardadas. Está ubicado en el barrio Quiteria de la ciudad y puede ser visitado de 9:00 a 17:00.

También se puede visitar el Santuario Natural de Itacuá, un lugar de esparcimiento y reflexión. Muchos turistas se acercan a este lugar en busca de paz y para conocer el atractivo de la gruta de la Virgen, ubicada a orillas del inmenso río Paraná. En el barrio San Blas Independencia, camino al Santuario Natural de la Virgen de Itacuá, se encuentra el museo Alberto Delvalle, que abre de martes a domingo, de 9:00 a 17:30.

En cercanías, hacia el barrio San Isidro, se encuentra la Granja Educativa “Don Severo”, que se popularizó por ofrecer una experiencia cercana con los adorables carpinchos. Es una experiencia única que permite a los visitantes estar en contacto con animales de granja y aprender de ellos.

Además de estas opciones más destacadas, existe mucho por conocer en la ciudad, que brinda los mejores atardeceres, ideales para las mejores postales de las vacaciones. Cada vez más concurrida, la ciudad que apuesta al turismo se consolida como una de las opciones con más peso para ser un destino ideal para las familias.